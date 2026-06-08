logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Dor crônica terá 5 de julho como dia nacional de conscientização

Pacientes terão atendimento integral no SUS
Agência Brasil
Publicado em 08/06/2026 - 07:56
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Símbolo do Sistema Único de Saúde (SUS), no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Lei publicada nesta segunda-feira (8) define diretrizes básicas para a melhoria do atendimento de saúde a pessoas que convivem com a dor e institui 5 de julho o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Dor Crônica.

A norma assegura atendimento integral no Sistema Único de Saúde (SUS) e prevê orientações prévias sobre riscos e possíveis efeitos adversos dos tratamentos.

De acordo com a Associação Internacional para o Estudo da Dor, dor crônica é aquela com duração maior que 30 dias.

Campanhas anuais

A data será representada pela cor verde e deverá mobilizar o Poder Público na promoção de campanhas de conscientização todos os anos. 

A iniciativa busca ampliar o acesso a informações qualificadas sobre opções terapêuticas disponíveis no SUS, combater o preconceito e estimular gestores de saúde a adotarem abordagens multiprofissionais humanizadas e eficazes.

Impacto na população

Estima-se que a dor crônica afete cerca de 60 milhões de brasileiros. Ao reconhecer a dimensão do problema, a lei pretende fortalecer políticas públicas voltadas ao diagnóstico, tratamento e acompanhamento desses pacientes.
 

Relacionadas
Logo da Agência Brasil
Sancionada lei que amplia atendimento a pacientes com dor crônica
Fachada do Ministério da Saúde na Esplanada dos Ministérios
Saúde abre inscrições para curso de cuidados em caso de dor crônica
Logo da Agência Brasil
Dor crônica afeta pelo menos 37% dos brasileiros
Edição:
Talita Cavalcante
dor crônica SUS Diário Oficial da União
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Internacional Irã confirma ataque israelense a complexo petrolífero no Golfo
seg, 08/06/2026 - 08:02
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Símbolo do Sistema Único de Saúde (SUS), no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Dor crônica terá 5 de julho como dia nacional de conscientização
seg, 08/06/2026 - 07:56
São Paulo (SP), 03/06/2026 - A Parada do Orgulho LGBT de São Paulo chega à 30ª edição com o tema
Direitos Humanos Caminhos da Reportagem aborda Pink money e o valor da diversidade
seg, 08/06/2026 - 07:32
São Paulo (SP), 12/06/2025 - Pessoas caminham durante frio e baixa temperatura na capital paulista. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Meio Ambiente Semana começa com frente fria e chance de tempestade no Sul do País
seg, 08/06/2026 - 07:02
FILE PHOTO: Soccer Football - Euro 2024 - Quarter Final - Spain v Germany - Stuttgart Arena, Stuttgart, Germany - July 5, 2024 Spain's Lamine Yamal celebrates after Dani Olmo scores their first goal REUTERS/Heiko Becker/File Photo
Esportes Com elenco estelar, Espanha encabeça Grupo H da Copa do Mundo
seg, 08/06/2026 - 06:45
Pesca da tainha atinge 80% da cota na modalidade de permissionamento de arrasto de praia. Foto: Brenda Uliano/MPA
Meio Ambiente Pesca de tainha na modalidade arrasto de praia está suspensa
dom, 07/06/2026 - 17:52
Ver mais seta para baixo