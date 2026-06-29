logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Fiocruz prorroga até 20 de julho inscrições para Olimpíada de Saúde

Inscrições podem ser feitas no site olimpiada.fiocruz.br
Alana Gandra - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 29/06/2026 - 08:02
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 26/06/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Fiocruz prorroga até 20 de julho inscrições para a OBSMA 2026. Foto: Cris Vicente/OBSMA
© Cris Vicente/OBSMA

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) prorrogou até o dia 20 de julho o prazo de inscrições da 13ª Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente (Obsma). O objetivo é dar aos professores de todo o país mais tempo para que inscrevam trabalhos que articulem saúde, meio ambiente, educação e ciência. As inscrições podem ser feitas no site olimpiada.fiocruz.br.

A participação é gratuita. São aceitos trabalhos de estudantes do Ensino Fundamental II, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Ensino Técnico Concomitante, de escolas públicas e privadas, nas modalidades de produção audiovisual, produção de texto e projeto de ciências.

De acordo com a coordenadora nacional da Obsma, Cristina Araripe, também coordenadora de Divulgação Científica da Vice-Presidência de Educação, Informação e Comunicação (VPEIC) da Fiocruz, a prorrogação das inscrições reforça o compromisso da instituição com a divulgação científica e o estímulo à ciência.

Valorização

“Queremos, cada vez mais, valorizar o trabalho dos professores e, assim, dar a oportunidade para que mais estudantes vivam a experiência científica e compartilhem suas ideias com as escolas e a comunidade”, disse Cristina.

A Fiocruz espera aumento significativo na apresentação de projetos, já que vários professores estavam finalizando as atividades do 1º semestre.

Podem ser inscritos trabalhos feitos no ano de 2025 até 30 de junho de 2026. A seleção é feita por etapas. Na primeira fase, que se estenderá até agosto deste ano, serão selecionados 42 projetos como Destaques Regionais, que concorrerão à etapa nacional. No final de novembro, serão indicados seis projetos como Destaques Nacionais, que receberão troféu e certificado de participação.

Um professor e um estudante de cada um dos projetos indicados na etapa regional serão convidados para participar da cerimônia final de premiação, que ocorrerá no campus da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Todas as despesas de viagem serão pagas pela instituição e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

A Olimpíada tem a premiação especial “Menina Hoje, Cientista Amanhã”, concedida a equipes femininas, formadas por professoras e alunas, para valorizar o protagonismo feminino, incentivando o interesse pela ciência, tecnologia e inovação desde a educação básica.

Na edição anterior, o prêmio foi concedido ao projeto "A necessidade de mais Terezas Batistas", da Escola Estadual José Ribeiro Silva, em Baldim (MG), que abordou a importância da vacinação e o combate à desinformação sobre vacinas.

Obsma

Criada em 2001 pela Fiocruz, a Obsma busca incentivar a produção de projetos escolares voltados às áreas de saúde, meio ambiente e ciência, fortalecendo a participação estudantil e a integração entre educação e pesquisa. A Olimpíada é bienal. 

Nas 12 primeiras edições, a Obsma teve a participação de 3,6 mil escolas, distribuídas em 3,2 mil municípios, envolvendo 28,5 mil professores. Mais de 10 mil trabalhos foram inscritos e cerca de 510 mil estudantes participaram das atividades científicas. Ao todo, 356 trabalhos foram premiados nas três categorias.

Relacionadas
Remédios,pílulas
Fiocruz vai produzir remédio de alto custo contra esclerose para o SUS
Manaus 12.04.24 Hemoam teste para Malária Assintomático. Foto: Alex Pazuello/Secom
Fiocruz obtém patente para tratamento contra malária resistente
Edição:
Graça Adjuto
Olimpíada de saúde e meio ambiente Fiocruz Inscrições OBSMA
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
A man carrying belongings walks in a damaged building, after earthquakes hit the country, in La Guaira, Venezuela, June 28, 2026. REUTERS/Maxwell Briceno TPX IMAGES OF THE DAY
Internacional Número de mortos por terremoto na Venezuela se aproxima de 1.500
seg, 29/06/2026 - 09:23
brasilia sem onibus caus no trasito
Geral Rodoviários do Rio entram em greve por tempo indeterminado
seg, 29/06/2026 - 09:18
Brasília (DF), 22/06/2026 – Alas do antigo Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiatrico Heitor Carrilho 1 Frame TV Brasil
Saúde Caminhos da Reportagem mostra desafios para fechar manicômios
seg, 29/06/2026 - 09:02
Logo da Agência Brasil
Meio Ambiente Sistemas agroecológicos de quatro biomas são criados em Brasília
seg, 29/06/2026 - 09:02
Fachada do instituto nacional de meteorologia (INMET), em Brasília.
Geral Chuvas voltam à Região Sul com possibilidade de queda de granizo
seg, 29/06/2026 - 08:32
Rio de Janeiro (RJ), 25/06/2026 - Bebês nascem na Copa do Mundo. Foto: Rodrigo Gorosito/SESRJ
Saúde Hospitais do Rio homenageiam bebês que nascem durante a Copa
seg, 29/06/2026 - 08:30
Ver mais seta para baixo