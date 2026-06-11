logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

InfoGripe: cresce número de hospitalizações por VSR e gripe

É essencial se vacinar contra o influenza para evitar casos graves
Agência Brasil
Publicado em 11/06/2026 - 13:53
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ) 30/04/2024 – Trabalhadores usam ônibus em deslocamento na volta para casa, na região da Central do Brasil. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O número de hospitalizações por vírus sincicial respiratório (VSR) aumentou no Brasil e, em algumas regiões do país, também houve mais internações por gripe causada pelos vírus influenza A e B. Os dados estão no Infogripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado nesta quinta-feira (11).

A análise é referente à Semana Epidemiológica 22, período de 31 de maio a 6 de junho, período em que a queda das temperaturas pode impulsionar a disseminação dos vírus respiratórios em locais fechados e aglomerados.

O estudo verificou que 11 das 27 unidades federativas apresentam incidência de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em nível de alerta, risco ou alto risco nas últimas duas semanas, com indícios de crescimento também na tendência de longo prazo, que considera as últimas seis semanas. São elas: Acre, Alagoas, Amapá, Paraná, Pará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.

O InfoGripe destaca também que as demais 16 unidades da Federação apresentam indícios de interrupção do crescimento ou queda do número de casos de SRAG na tendência de longo prazo. Mas 12 delas ainda registram incidência em níveis de alerta, risco ou alto risco: Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba e Rio de Janeiro.

Cuidados

Em 2026, já foram registrados 3.591 óbitos de SRAG. Para a pesquisadora Tatiana Portella, do Boletim InfoGripe e do Programa de Computação Científica da Fiocruz, é importante que a população tome alguns cuidados, como lavar sempre as mãos, usar máscaras dentro unidades de saúde e em ambientes aglomerados com pouca circulação de ar.

Segundo ela, também é importante fazer isolamento em caso de sintomas de gripe ou resfriado, para evitar transmitir o vírus para outras pessoas. Se não for possível fazer o isolamento, a recomendação é que a pessoa saia de casa usando uma boa máscara como a N95 ou PFF2

“E o mais importante: é fundamental que as pessoas dos grupos prioritários e elegíveis tomem a vacina contra a influenza e o VSR, para diminuírem as chances de desenvolverem a forma mais grave da doença ou irem a óbito, caso se infectem por esses vírus”, diz Tatiana.

Os dados de resultados laboratoriais por faixa etária mostram que a alta de SRAG em crianças de até 4 anos de idade tem sido impulsionada principalmente pelo VSR, enquanto o rinovírus tem predominado entre crianças e adolescentes de 5 a 14 anos.

Nas últimas semanas, também tem sido observado um predomínio de casos de SRAG associados à influenza A entre jovens, adultos e idosos. A influenza B vem apresentando aumento, especialmente nas faixas etárias de 5 a 14 anos e de 15 a 49 anos.

Relacionadas
Brasília (DF), 10/06/2025 - Campanha de vacinação contra gripe. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Opas alerta para alta de casos de gripe K no Hemisfério Sul
Primeiro dia da campanha estadual do Dia D de Vacinação Contra o Sarampo no Rio de Janeiro, caminhão itinerante da Secretaria Estadual de Saúde Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo
Sarampo: infectologista alerta sobre vacinação em viagens para a Copa
Rio Branco (AC), 07/05/2026 – Conjunto de vacinas apresentadas durante treinamento incluindo Vacina Varivax (catapora), vacina Febre Amarela, vacina Influenza, vacina contra o HPV e vacina pentavalente no curso Sala de Vacina, da MSD, ministrado em Rio Branco (AC). Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Capital paulista amplia locais de vacinação nesta semana; veja lista
Edição:
Vinicius Lisboa
gripe Influenza vírus respiratórios VSR Fiocruz InfoGripe
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Manaus, AM 06/07/2024 Cenas da Amazônia. Por do sol no Rio Negro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom
Meio Ambiente Fundo Amazônia quadruplica ritmo anual de aprovações desde 2023
qui, 11/06/2026 - 15:07
São Paulo (SP), 30/08/2025 Ato Público pelo Dia Internacional das Pessoas Desaparecidas, realizado na Praça da Sé. Evento contou com a presença de diversos coletivos e instituições que representam essa luta, entre eles: Mães da Sé, Mães em Luta, União de Vítimas, Esperança da Rua, Instituto Mercia Nakashima, Abrace, Mães do Paraná, instituto Giorgio Renan por Justiça. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Direitos Humanos Governo e CNJ lançam guia para fortalecer política de busca de pessoas
qui, 11/06/2026 - 15:00
Brasília (DF), 11/06/2026 - O ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, dá entrevista ao programa Bom Dia, Ministro. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Meio Ambiente Governo recorrerá contra mudanças no Código Florestal, diz Capobianco
qui, 11/06/2026 - 14:56
IDOSOS
Economia Ocupação de pessoas 60+ sobe 53% em 10 anos; ritmo supera o dos jovens
qui, 11/06/2026 - 14:17
Rio de Janeiro (RJ) 30/04/2024 – Trabalhadores usam ônibus em deslocamento na volta para casa, na região da Central do Brasil. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde InfoGripe: cresce número de hospitalizações por VSR e gripe
qui, 11/06/2026 - 13:53
Brasília (DF), 11/06/2026 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita a sala de monitoramento do Observatório Regional Amazônico, na sede da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), e participa do anúncio de dados de desmatamento na Amazônia e no Cerrado. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Meio Ambiente Desmatamento na Amazônia cai 61,4% em maio de 2026
qui, 11/06/2026 - 13:21
Ver mais seta para baixo