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Saúde

Maioria dos pacientes que importa remédios canábicos faz musculação

Praticantes de futebol figuram na penúltima posição entre pacientes
Letycia Treitero Kawada - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 21/06/2026 - 14:21
São Paulo
Brasília (DF) - Caminhos da Reportagem -
© TV Brasil

Uma pesquisa inédita da Blis Data 2026, a maior base de dados sobre pacientes canábicos da América Latina, aponta a musculação como a principal atividade praticada por quem faz esse tipo de tratamento com produtos importados. Ela aparece no topo da lista das modalidades mais populares, com 44%.

Levantar peso para trabalhar os músculos fica em primeiro lugar com forte predominância, já que a segunda colocada, a caminhada, soma apenas 9%. Corrida e pilates respondem, respectivamente, por 8,4% e 8%.

Na quinta colocação fica o ciclismo (6%). Em uma relação mais longa, de 10 posições, o futebol figura em penúltimo, isto é, 9º lugar.

A maioria (54%) dos participantes se exercita de três a cinco vezes por semana. Um quinto (20%) mantém-se ativo diariamente.

A Blis Data 2026 revela ainda as queixas mais comumente relatadas pelos pacientes canábicos. São elas: perda de foco (1°), sono ruim (2°) e estresse matinal (3°).

Outro dado importante diz respeito à utilização casada do medicamento canábico com outros, convencionais. Nesse caso, a parcela é de mais de 54%.  

A plataforma elaborou o levantamento após filtrar mais de 75 mil cadastros seus, limitando-se a analisar somente os hábitos do grupo não sedentário, majoritário e que totaliza mais de 47 mil pessoas. Os cadastros são feitos voluntariamente e incluem questões sobre aspectos emocionais concernentes ao uso de medicamentos à base de cannabis sativa.

 

Brasília (DF), 21/06/2026 – Maioria dos pacientes que importam remédios canábicos faz musculação Gráfico Blis Data
 Gráfico Blis Data
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Edição:
Érica Santana
remédios canábicos Blis Data 2026 musculação caminhada Pilates Futebol Ciclismo foco Sono Estresse
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