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Saúde

Marcha em São Paulo pede legalização da maconha

Ato reuniu ativistas e organizações que debatem regulamentação
Letycia Treitero Kawada - repórter da Agência Brasil
Publicado em 21/06/2026 - 19:36
São Paulo
São Paulo (SP), 21/06/2026 - 18ª Marcha da Maconha na avenida Paulista. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Dezenas de milhares de pessoas se reuniram, na tarde de hoje (21), em um protesto pela legalização da maconha no país. Em frente ao Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp), os manifestantes criticaram os efeitos da criminalização da planta. O grupo destacou que a proibição sobrecarrega o sistema prisional e gera preconceito contra o uso medicinal e terapêutico, que atende inclusive crianças sob prescrição médica. 

A 18ª Marcha da Maconha reuniu apoiadores, ativistas e organizações ligadas ao debate sobre regulamentação da cannabis.

Na Avenida Paulista, camisetas e cartazes denunciaram as restrições aos medicamentos durante o ato deste domingo e traziam mensagens como "Maconha não mata, mas o feminicídio, sim". O perfil dos participantes da marcha era diverso, contando com idosos, pais e mães com seus filhos e jovens adultos. 

São Paulo (SP), 21/06/2026 - 18ª Marcha da Maconha na avenida Paulista. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
ão Paulo (SP), 21/06/2026 - 18ª Marcha da Maconha na avenida Paulista. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

A professora de educação infantil Stephanie Oliveira participou da mobilização pela primeira vez, acompanhada do namorado. Ela contou que sua mãe, de 47 anos, usa cannabis medicinal para regular o sono e aliviar dores nas costas.

Stephanie explicou à reportagem que hesitou em compartilhar fotos da marcha em suas redes sociais, receando a reação de colegas de trabalho. No entanto, ela acabou decidindo não esconder sua participação por entender que o movimento pela legalização discute direitos.

"Não é um assunto tão aberto e eu não converso muito sobre isso na escola com as minhas colegas de trabalho, sendo que a maioria me segue no Instagram. Cheguei a pensar se deveria postar, mas considero o movimento importante. Vou publicar independentemente de julgamentos, porque é uma causa que eu apoio, mesmo não fumando", afirmou.

De acordo com o anuário da Kaya Mind, principal organização brasileira voltada à sistematização e divulgação de dados nacionais sobre o segmento, atualmente 50 mil pessoas no país declaram se tratar com produtos à base da cannabis sativa. 

A publicação, lançada com financiamento da Gravital Clínica Canábica e da Cannect, destaca que a falta de aceitação da planta por grande parcela da sociedade atrapalha a regulamentação. Diante dessa resistência, as discussões não avançam e apenas pessoas com alto poder aquisitivo conseguem importar itens canábicos.

Levantamento da Bliss Data 2026 indica as mulheres de meia-idade e início da velhice como o principal grupo usuário da cannabis medicinal.

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Edição:
Lílian Beraldo
Marcha da Maconha maconha
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