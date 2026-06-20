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Saúde

Ministério da Saúde começa a vacinar crianças com a Pneumo 20

Imunizante protege contra bacteria que causa pneumonia e meningite
Bruno Bocchini – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 20/06/2026 - 14:19
São Paulo
Brasília (DF), 20/06/2026 – Ato de vacinação da Pneumo 20. Fotos: Rafael Nascimento/MS.
© Rafael Nascimento/MS.

O Ministério da Saúde iniciou neste sábado (20) a aplicação da vacina pneumocócica 20-valente (VPC20), conhecida como Pneumo 20, em crianças menores de 5 anos.

O imunizante, disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), protege contra 20 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, principal causadora de doenças graves como pneumonia e meningite, responsáveis por hospitalizações, sequelas e óbitos.

A vacina irá substituir a pneumocócica 10-valente (VPC10) que protegia contra dez sorotipos da bactéria. Neste primeiro momento, a vacinação é destinada apenas a crianças, de acordo com o histórico vacinal individual e as doses já recebidas da VPC10. 

“Além das crianças de até 5 anos, essa vacina vai estar disponível no SUS para os idosos acamados e idosos que têm pneumopatia crônica, e doença pulmonar crônica. Então, além de uma proteção às crianças, também gera um alívio no bolso das famílias”, disse o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. 

O evento que marcou o início da vacinação com a Pneumo 20 ocorreu na Zona Sul de São Paulo, na AMA/Unidade Básica de Saúde (UBS) Integrada Vila Prel, na região do Campo Limpo.

A estimativa do Ministério da Saúde é de imunizar cerca de 2 milhões de crianças em todo o país. O SUS adquiriu mais de 8 milhões de doses e já completou a distribuição aos estados e municípios.

“Estamos começando essa estratégia nacional de vacinação da Pneumo 20 aqui na cidade de São Paulo, que é a nossa maior cidade do Brasil e que tem que ser a capital não só brasileira, mas a capital mundial da vacinação. Queria reforçar para os pais: procure a sua unidade básica de saúde mais próxima, onde a vacina já está disponível a todos os municípios brasileiros”, acrescentou o ministro.

Na capital paulista, a vacina estará disponível nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas até as 19h deste sábado. A partir de segunda-feira (22), a aplicação será ampliada para todas as UBSs da capital.

Proteção ampliada

Segundo o ministério, o diferencial da nova vacina é a ampliação da proteção imunológica, relacionada aos sorotipos que mais causam pneumonia invasiva, especialmente os tipos 3, 6A e 19A, sendo mais abrangente do que as formulações anteriores. A vacina também atua contra a otite média, condição que pode levar à perda auditiva e infecção generalizada.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a doença pneumocócica é a maior causa de mortalidade infantil por doença prevenível. No Brasil, entre 2023 e 2025, foram registrados 4,6 mil casos de meningite pneumocócica e 1,4 mil óbitos, o que representa uma taxa de letalidade superior a 30%. Entre crianças menores de 5 anos, foram 616 casos e 188 mortes no mesmo período.

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Edição:
Denise Griesinger
Pneumo 20 Alexandre Padilha Ministério da Saúde vacinação infantil
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