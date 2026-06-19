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Saúde

Quadro de saúde de Raoni é grave, mas estável, diz Hospital São Paulo

Liderança indígena foi transferida hoje de Mato Grosso para São Paulo
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 19/06/2026 - 19:57
São Paulo
Rio de Janeiro (RJ) 06/06/2024 – O cacique Raoni Metuktire, líder indígena da etnia caiapó, participa da Semana do Meio Ambiente, no Museu do Amanhã. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O Hospital São Paulo divulgou há pouco boletim médico atualizado sobre as condições de saúde do cacique Raoni Metukire, 94 anos, internado na Unidade de Terapia Intensiva da em estado grave, porém estável.

O cacique apresenta quadro de obstrução intestinal, desidratação e pneumonia aspirativa e é tratado com antibioticoterapia e tratamento de suporte clínico. Apesar disso, ele respira espontaneamente, sem necessidade de suporte ventilatório mecânico, e recebe alimentação por meio de nutrição parenteral, que é administrada por via intravenosa.

Raoni foi transferido, às 11h30 desta sexta-feira (19), do Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, em Sinop, no norte de Mato Grosso, para a unidade hospitalar da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

"O plano terapêutico atual prevê monitorização contínua e realização de exames para investigação diagnóstica. Uma nova atualização com o estado de saúde do paciente será emitida amanhã, 20 de junho, no período da tarde", informou a assessoria do Hospital.

Em São Paulo, o acompanhamento do quadro de saúde de Raoni será conduzido pelo médico Franz Robert Apodaca Torrez, cirurgião e professor da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, que já vinha monitorando a evolução do caso em articulação com as equipes médicas do Hospital e Maternidade Dois Pinheiro. 

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Edição:
Aécio Amado
Cacique Raoni Hospital São Paulo grave estado de saúde de Raoni
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