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Saúde

Raoni tem quadro de saúde estável, sem febre e com rins funcionando

Cacique está internado no Hospital São Paulo, da Unifesp
Flávia Albuquerque - repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/06/2026 - 14:00
São Paulo
Belém (PA), 16/11/2025 - Cacique Raoni Metuktire durante encerramento da cúpula dos povos Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O cacique Raoni Metuktire, de 94 anos, apresenta quadro de saúde estável nesta segunda-feira (22) e continua a se recuperar da cirurgia de desobstrução intestinal a que foi submetido no último sábado (20). Ele está na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital São Paulo (HSP/Unifesp), para onde foi transferido na sexta-feira (19).

Segundo o boletim médico do hospital, o líder indígena não tem febre, respira sem ajuda de ventilação mecânica e apresenta função renal normal. A alimentação é feita por sonda enteral, dispositivo flexível inserindo no estômago ou intestino.

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Raoni está hospitalizado desde o último dia 14, quando foi internado em estado grave no Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, em Sinop, no norte de Mato Grosso. No Hospital São Paulo, ele é acompanhado pelo médico Franz Robert Apodaca Torrez, que já vinha monitorando a evolução do caso em articulação com as equipes médicas envolvidas.

O planejamento da transferência e dos rumos do tratamento contou com a participação de Douglas Antônio Rodrigues, médico do Ambulatório de Saúde dos Povos Indígenas da Unifesp e responsável pelo acompanhamento da saúde do cacique Raoni há décadas.

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Edição:
Vinicius Lisboa
Cacique Raoni Povos Indígenas São Paulo Líder Indígena
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