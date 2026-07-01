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Saúde

Rio: nova enfermaria abre 90 vagas mensais no Hospital Cardoso Fontes

Além de leitos, enfermaria oferece mais estrutura para profissionais
Agência Brasil
Publicado em 30/06/2026 - 21:03
Rio de Janeiro
Hospital Cardoso Fontes, no Rio de Janeiro
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O Hospital Federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, ganhou nesta terça-feira (30) uma nova enfermaria da Unidade de Pacientes Internos (UPI). A estrutura foi modernizada para ampliar a capacidade de atendimento e oferecer mais conforto aos pacientes e melhores condições de trabalho às equipes de saúde.

Com a nova ala, a unidade poderá realizar cerca de 90 internações mensais a mais nas especialidades clínicas e cirúrgicas. O espaço conta com salas de repouso, reuniões médicas, preparo de medicações, posto de enfermagem e área administrativa.

A entrega, feita pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, integra a reestruturação do Hospital Federal Cardoso Fontes, cuja gestão foi descentralizada para a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro em dezembro de 2024. Nos cinco primeiros meses de 2026, a unidade registrou mais de 216 mil procedimentos ambulatoriais, 91 mil exames, 3.360 internações e 1.670 cirurgias.

A taxa de ocupação dos leitos passou de 63%, em 2024, para 98%, em 2025, segundo o Ministério da Saúde.

As ações fazem parte da recuperação da rede federal de saúde no estado, por meio do programa Agora Tem Especialistas. Desde a reabertura do Centro de Emergência Regional (CER), que funciona 24 horas, o hospital realizou mais de 17 mil atendimentos, recebeu dois tomógrafos — um deles adaptado para pacientes obesos — e reforçou o quadro de profissionais.

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Edição:
Aline Leal
Hospital Federal Cardoso Fontes Ministério da Saúde Rio de Janeiro
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