São Paulo inicia vacinação infantil com pneumocócica 20 neste sábado

A capital paulista começa a aplicar, neste sábado (20), a vacina pneumocócica 20-valente (VPC20), dando início à substituição gradual da vacina pneumocócica 10-valente (VPC10) no calendário infantil. Neste primeiro momento, a vacinação será destinada a crianças menores de cinco anos, de acordo com o histórico vacinal individual e as doses já recebidas da VPC10.

Segundo a coordenadora de Vigilância em Saúde, Mariana Araújo, a chegada da vacina pneumocócica 20-valente representa importante avanço na proteção das crianças contra doenças graves, como meningite, pneumonia e infecções na corrente sanguínea.

A vacina estará disponível nas AMAs/UBSs Integradas, das 7h às 19h. A partir de segunda-feira (22), a aplicação será ampliada para todas as unidades básicas de Saúde da capital.

“Além de ampliar a cobertura contra mais sorotipos do pneumococo, essa atualização reforça a importância de que pais e responsáveis mantenham a carteirinha de vacinação em dia e procurem uma unidade de saúde para verificar se há alguma dose pendente. A vacinação continua sendo uma das formas mais seguras e eficazes de prevenir doenças e proteger a saúde da população”, ressaltou Mariana.

A expectativa é que cerca de 116 mil crianças sejam beneficiadas pela vacinação com a VPC20 no município até o final de 2026. Entre janeiro e maio deste ano, a rede municipal aplicou 24.607 doses mensais da vacina pneumocócica 10-valente.

A incorporação da VPC20 segue as diretrizes do Programa Nacional de Imunizações (PNI) e representa avanço na prevenção das doenças causadas pela bactéria Streptococcus pneumoniae. O Ministério da Saúde encaminhou, até agora, 26.890 doses do imunizante à Secretaria Municipal da Saúde.