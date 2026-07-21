logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Anvisa aprova medicamentos pediátricos para lúpus e esclerose múltipla

Passam a ser liberados o belimumabe e o ocrelizumabe
Alice Rodrigues - Agência Brasil
Publicado em 21/07/2026 - 13:29
Rio de Janeiro
Brasília-DF, 10.11.2023, Fachada do Prédio da Agência de Vigilância Sanitária ANVISA, em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta segunda-feira (20), a ampliação do tratamento de lúpus e esclerose múltipla para para crianças e adolescentes por meio de medicamentos. A medida foi publicada no Diário Oficial da União.

Para crianças a partir de 5 anos de idade com lúpus eritematoso sistêmico (LES) ativo, o Benlysta (belimumabe) passa a ser indicado como tratamento complementar. O medicamento é destinado a pacientes que apresentam alto grau de atividade da doença, e que já estejam em tratamento padrão, com corticosteroides, antimaláricos, anti-inflamatórios não esteroides ou outros imunossupressores. 

A medida abrange as alternativas em caneta aplicadora/autoinjetora, visando reduzir a necessidade de deslocamentos a centros de infusão e o conforto dos pacientes. A formulação intravenosa do medicamento já estava aprovada para pacientes pediátricos 

Outro medicamento que teve ampliação de uso em pacientes a partir de 12 anos e 40 kgs é o Ocrevus (ocrelizumabe), destinado ao tratamento da esclerose múltipla remitente-recorrente (EMRR). O produto é um anticorpo monoclonal recombinante, que contribui para a redução da atividade inflamatória associada à doença.   

Sobre o lúpus

O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença inflamatória autoimune, que pode afetar múltiplos órgãos e tecidos, como pele, articulações, rins e cérebro. Em casos mais graves, se não tratada adequadamente, pode levar ao óbito. Entre os principais sintomas estão febre, rigidez muscular e inchaços, lesões na pele que surgem ou pioram quando expostas ao sol, linfonodos aumentados e queda de cabelo.

Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a doença afeta entre 150 mil e 300 mil pessoas no Brasil, principalmente mulheres entre 20 e 45 anos. O diagnóstico é feito a partir de uma série de exames médicos, como hemograma, biópsia renal, exame de urina, entre outros. O tratamento é principalmente paliativo. 

Sobre a esclerose múltipla

Já a esclerose múltipla é uma doença inflamatória crônica e autoimune do sistema nervoso central. O sistema imunológico ataca a mielina que reveste e protege as fibras nervosas, prejudicando a comunicação entre o cérebro e o restante do corpo. 

Na forma remitente-recorrente, a doença é caracterizada por episódios de novos sintomas neurológicos ou agravamento dos já existentes, seguidos por períodos de recuperação parcial ou completa. A manifestação dos sintomas antes dos 18 anos é considerada uma condição rara e mais grave da doença. 

Entre os sintomas mais comuns estão fadiga extrema, dormência, formigamento, alterações visuais (como visão turva ou dupla), fraqueza muscular, desequilíbrio e dificuldade de controle da bexiga. As causas envolvem predisposição genética e fatores ambientais que funcionam como gatilhos, como infecções virais, tabagismo e obesidade. O diagnóstico é feito por um neurologista junto a exames complementares. 

*Estagiário sob supervisão da jornalista Mariana Tokarnia.

Relacionadas
Brasília (DF), 09/01//2026 - Fachada do prédio da Anvisa em Brasília. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Anvisa aprova novo medicamento para linfoma não Hodgkin
Movimentação de idosos no posto da 612 Sul para Vacinação contra Influenza
Gripe: Anvisa aprova nova vacina com 73% de eficácia 
Brasília (DF), 09/01//2026 - Fachada do prédio da Anvisa em Brasília. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Anvisa aprova novo medicamento oral para câncer de mama
Edição:
Amanda Cieglinski
Anvisa Lupus Esclerose Múltipla
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Porto Alegre (RGS) - Fenômeno causou temporais em diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Foto: Prefeitura POA/Divulgação
Geral Chuva: governo reconhece situação de emergência em municípios do RS
ter, 21/07/2026 - 15:54
Rio de Janeiro (RJ), 10/05/2025 – Rio promove o Dia D contra a gripe e também aplica a Tríplice Viral, na Lapa, centro da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Saúde Com 13 casos de sarampo, São Paulo alerta para reforço na vacinação
ter, 21/07/2026 - 15:02
Rio de Janeiro (RJ), 26/10/2025 - Professores chegam ao Colégio Estadual Julia Kubitschek para a realização Prova Nacional do Docente (PND). Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação PND 2026: divulgado resultado de recursos de atendimento especializado
ter, 21/07/2026 - 14:01
21/07/2026 - Defesa da compositora Geovana busca reparação por apagamento autoral. Foto: Helena Bousquat / Coletivo Sindicato do Samba
Cultura Sambista Geovana busca reparação por apagamento autoral em regravação
ter, 21/07/2026 - 13:38
Brasília-DF, 10.11.2023, Fachada do Prédio da Agência de Vigilância Sanitária ANVISA, em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Saúde Anvisa aprova medicamentos pediátricos para lúpus e esclerose múltipla
ter, 21/07/2026 - 13:29
22/06/2026 - Brasília - A floração dos ipês-roxos transforma a paisagem de Brasília em um espetáculo de cores que dura apenas algumas semanas, mas deixa marcas na memória durante todo o ano. Considerada uma das árvores mais simbólicas do Cerrado brasileiro, o ipê anuncia a chegada da estação seca justamente quando perde suas folhas e exibe flores em tons vibrantes que contrastam com o céu azul da Esplanada dos Ministérios. Em meio às linhas retas, ao concreto aparente e aos tons cinza característicos da arquitetura modernista idealizada por Oscar Niemeyer, os ipês surgem como protagonistas da paisagem urbana. A explosão de flores roxas quebra a monotonia das formas e colore avenidas, parques e áreas residenciais, criando uma das cenas mais marcantes da capital federal. Breve e intensa, a floração dos ipês lembra que alguns dos mais belos espetáculos da natureza são também os mais passageiros. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Concursos Governo nomeia 500 aprovados no CNU para carreiras transversais
ter, 21/07/2026 - 13:07
Ver mais seta para baixo