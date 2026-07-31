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Saúde

Anvisa suspende venda de produtos médicos irregulares

Medidas se referem a cateter intravenoso e curativo fixador
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 31/07/2026 - 11:42
Brasília
Brasília (DF), 09/01//2026 - Fachada do prédio da Anvisa em Brasília. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a venda, a importação, a distribuição, a divulgação e o uso do produto Bio-Aid - Curativo Fixador para Cateter, importado no Brasil pela empresa Bio Company Comércio e Serviços Ltda.

Em nota, a Anvisa informou que a medida está restrita a lotes produzidos a partir de 22 de abril. Segundo a agência, uma inspeção realizada no fabricante Shangai Iso Medical Products Co. Ltd. comprovou que a fabricação do produto está em desacordo com a legislação sanitária brasileira.

A Agência Brasil entrou em contato com a Bio Company Comércio e Serviços Ltda. e aguarda retorno.

Interdição cautelar

A Anvisa também publicou no Diário Oficial da União a interdição cautelar do cateter intravenoso BD Abiocat, produzido pela Becton Dickinsson Indústrias Cirúrgicas Ltda.

Segundo a agência, laudo emitido pela Fundação Ezequiel Dias (Funed) apresentou resultado insatisfatório no ensaio de verificação da superfície.

“O objetivo da interdição cautelar, que é uma medida preventiva e temporária, é impedir temporariamente a fabricação, a comercialização, o uso ou o funcionamento de um produto ou serviço até que ele esteja adequado às normas estabelecidas e que as investigações sejam concluídas”, detalhou a Anvisa.

A medida tem prazo de até 90 dias.

A Agência Brasil entrou em contato com a Becton Dickinsson Indústrias Cirúrgicas Ltda. e aguarda retorno.

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Edição:
Maria Claudia
Anvisa produtos médicos irregulares curativo cateter
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