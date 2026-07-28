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Saúde

Bombeiros do RJ alertam motociclistas sobre uso dos itens de segurança

Corporação destacou a prevenção como a melhor proteção
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 28/07/2026 - 08:13
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 30/07/2025 - Motociclistas de aplicativos transitam pelas ruas do centro do Rio. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio alerta motociclistas sobre a importância do uso correto dos equipamentos de proteção, especialmente o capacete fechado. No Dia do Motociclista, comemorado nesta segunda-feira (27), a corporação ressaltou que “escolhas simples podem reduzir significativamente a gravidade das lesões e salvar vidas”.

Os números de acidentes envolvendo motos evidenciam a dimensão do problema, diz ainda a corporação, responsável pelo socorro diário de vítimas de acidentes de trânsito. Entre 1º de janeiro e 26 de julho de 2026, os bombeiros foram acionados para 21.657 colisões envolvendo motocicletas no estado.

Desse total, 16.202 foram colisões entre motos e carros. No mesmo período, o Corpo de Bombeiros do Rio atendeu ainda 10.127 quedas de motocicletas e 1.858 atropelamentos causados por motos, além de ocorrências envolvendo o veículo com caminhões, ônibus, bicicletas, postes, muros, trens, Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) e outros obstáculos.

Capacete

Entre as principais orientações da corporação está a utilização do capacete fechado e devidamente afivelado. “Embora o modelo aberto seja frequentemente escolhido por oferecer maior ventilação e menor custo, estudos apontam que cerca de 45% dos impactos em acidentes com motocicletas atingem a região do rosto e do queixo”, alertou.

“O capacete fechado tem uma estrutura frontal capaz de absorver parte da energia da colisão, reduzindo o risco de lesões graves na face”, acrescentou a corporação.

 De acordo com o tenente-coronel Fábio Contreiras, porta-voz do Corpo de Bombeiros, faz um alerta. Segundo ele, o capacete aberto pode até ser mais arejado, mas deixa o seu rosto mais exposto ao asfalto.

“O capacete fechado não é apenas estético, é engenharia de proteção. A proteção do queixo absorve o impacto e garante que você volte para casa com mais segurança”, explicou Contreiras.

Os bombeiros militares do Rio orientam ainda que os motociclistas usem apenas capacetes certificados pelo Inmetro, “mantenham a jugular corretamente ajustada e adotem uma condução defensiva, respeitando os limites de velocidade, a sinalização e as condições da via. A prevenção continua sendo a ferramenta mais eficiente para evitar acidentes e preservar vidas”.

Ainda de acordo com os dados da corporação, os motociclistas estão entre as principais vítimas das ocorrências atendidas diariamente pelos bombeiros. “As motos representam aproximadamente 74,4% do total dos acidentes de trânsito no Rio de Janeiro”.

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Edição:
Aécio Amado
Dia do Motociclista segurança Corpo de Bombeiros acidentes prevenção
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