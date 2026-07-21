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Saúde

Brasil envia 690 mil doses de vacinas em ajuda à Venezuela

Já foram doados também remédios e materiais hospitalares
Agência Brasil
Publicado em 20/07/2026 - 21:15
Brasília
Brasil envia 4,5 toneladas de vacinas para apoio humanitário à Venezuela A nova remessa inclui imunizantes BCG, tríplice viral e pentavalente. Ao todo, são mais de 690 mil doses doadas
© Divulgação/Ministério da Saúde

O Brasil enviou, nesta segunda-feira (20), mais 4,5 toneladas de vacinas para a Venezuela, que sofreu terremotos no mês passado.

De acordo com o Ministério da Saúde, no total, são 690 mil doses doadas, sendo 48 mil da BCG, 102 mil da tríplice viral (contra o sarampo, caxumba e rubéola) e 540 mil da pentavalente. As vacinas estão sendo levadas pela Força Aérea Brasileira (FAB). 

O governo brasileiro já destinou aproximadamente 16,5 toneladas de medicamentos e insumos estratégicos, como antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios, soluções injetáveis, seringas, luvas, máscaras, gazes, ataduras, dispositivos para infusão e outros materiais hospitalares, como ajuda humanitária aos venezuelanos. 

Terremotos

Os terremotos que atingiram a Venezuela no final de junho já deixaram 4.829 mortos e mais de 16 mil feridos. Quase 18 mil pessoas estão sem casa, e mais de 128 mil famílias receberam algum tipo de atendimento.

O drama vivido no país vizinho motivou a solidariedade mundo afora. Além do Brasil, países como Estados Unidos, China, México e Reino Unido enviaram equipes de resgate, equipamentos, remédios e alimentos.

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Edição:
Carolina Pimentel
ajuda humanitária venezuela terremotos
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