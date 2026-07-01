logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Cacique Raoni volta para unidade de terapia intensiva

Líder indígena teve hemorragia digestiva na terça-feira
Guilherme Jeronymo - repórter da Agência Brasil
Publicado em 01/07/2026 - 19:09
São Paulo
Rio de Janeiro (RJ) 06/06/2024 – O cacique Raoni Metuktire, líder indígena da etnia caiapó, participa da Semana do Meio Ambiente, no Museu do Amanhã. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O cacique Raoni Metuktire, de 93 anos, retornou nesta quarta-feira (1º) para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Segundo a equipe médica, ele permanece sem febre e respirando sem aparelhos, além de estar consciente.

O líder indígena teve uma hemorragia digestiva na última terça-feira (30), e passou por uma endoscopia e procedimentos para controle do sangramento.

A equipe médica identificou ainda o acúmulo de líquidos na região do pulmão direito (pneumotórax), drenado sem intercorrências.

O cacique Raoni foi internado em estado grave no dia 15 de junho, no Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, em Sinop (MT). Após ser estabilizado e passar por quatro dias de tratamento, ele foi transferido para São Paulo, onde segue em tratamento dedicado à saúde indígena no Hospital São Paulo, da Unifesp.

O líder indígena está na capital paulista desde o último dia 19, quando chegou com quadro de obstrução intestinal alta e pneumonia aspirativa. Realizou cirurgia intestinal no dia 20 deste mês e segue em recuperação.

Relacionadas
Belém (PA), 16/11/2025 - Cacique Raoni Metuktire durante encerramento da cúpula dos povos Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Cacique Raoni tem hemorragia digestiva, mas quadro é estável
Boa Vista (RR), 15/02/2023, Mulher indígena com bebê em frente ao Hospital de Campanha Yanomami montado na Casa de Saúde Indígena - Casai.
Saúde cria comitê para reduzir morte materna e infantil indígena
Povo indígena Kajkwakratxi (Tapayuna). Foto: Instituto Homem Brasileiro/Divulgação
Justiça manda União demarcar Terra Indígena do povo Kajkwakratxi
Edição:
Vinicius Lisboa
Cacique Raoni Povos Indígenas São Paulo Líder Indígena
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro - Operação policial após ataques às bases das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) nas comunidades do Cantagalo e Pavão-Pavãozinho, em Copacabana. (Fernando Frazão/Agência Brasil)
Justiça Classificar PCC e CV como terroristas favorece o crime, diz secretário
qua, 01/07/2026 - 19:30
Rio de Janeiro (RJ) 06/06/2024 – O cacique Raoni Metuktire, líder indígena da etnia caiapó, participa da Semana do Meio Ambiente, no Museu do Amanhã. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Cacique Raoni volta para unidade de terapia intensiva
qua, 01/07/2026 - 19:09
São Paulo (SP) - 26/12/2024 - 100 fotos melhores de 2024, retrospectiva - Foto feita em 24/06/2024 - Prefeitura e governo instalam grades na Cracolândia e delimitam espaço de usuários de drogas. Gradil foi colocado na Rua dos Protestantes na terça-feira (18). Um dos objetivos das gestões é liberar parte da via para o trânsito de carros de segurança e de saúde. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Justiça Justiça condena ex-agentes da Guarda Civil que atuavam na Cracolândia
qua, 01/07/2026 - 19:04
A motorist rides past a damaged building, after earthquakes hit the country, in La Guaira, Venezuela, June 28, 2026. REUTERS/Maxwell Briceno
Internacional Acnur pede US$ 14,85 milhões para apoio à Venezuela após terremotos
qua, 01/07/2026 - 18:48
Dólar
Economia Dólar supera R$ 5,20, e bolsa cai com expectativa por juros nos EUA
qua, 01/07/2026 - 18:48
A drone view shows buildings destroyed by earthquakes, in La Guaira, Venezuela, June 26, 2026. Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY NO RESALES. NO ARCHIVES
Internacional Número de mortos passa de 2 mil e Venezuela decreta luto de sete dias
qua, 01/07/2026 - 18:45
Ver mais seta para baixo