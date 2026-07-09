logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Vacinas contra covid-19 serão atualizadas contra novas variantes

Medida prevê melhorar respostas imunológicas contra a doença no país
Agência Brasil
Publicado em 09/07/2026 - 20:01
Rio de Janeiro
Vacinação drive thru na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), zona norte do Rio. A cidade do Rio de Janeiro retoma hoje (25) sua campanha de aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19 em idosos da população em geral.
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou um conjunto de atualizações para as vacinas contra a covid-19. A medida prevê melhorar a resposta contra variantes novas em circulação no país.

A Instrução Normativa que trata do assunto foi publicada nesta quinta-feira (9) no Diário Oficial da União.

A norma aprovada diz que as vacinas precisam ser monovalentes, ou seja, ter resposta imunológica contra uma linhagem específica do vírus SARS-CoV-2 em circulação. Também devem conter a variante LP8.1 como antígeno preferencial. Derivados da cepa JN.1, como XFG ou NB.1.8.1, são permitidos “desde que demonstrem respostas de anticorpos neutralizantes amplas e robustas”.

Vacinas registradas e produzidas antes desta norma, e as que já foram distribuídas no país poderão ser utilizadas em até nove meses. Depois desse prazo, estão proibidas.

As novas regras foram estabelecidas na 12ª Reunião Ordinária Pública da Diretoria Colegiada da Anvisa. A justificativa apresentada no encontro é de que registros recentes apontam dezenas de casos de síndrome gripal associados à doença, o que reforça a necessidade de manutenção de estratégias de vacinação atualizada no país.

Edição:
Sabrina Craide
vacinas imunização covid-19 Anvisa
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Vacinação drive thru na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), zona norte do Rio. A cidade do Rio de Janeiro retoma hoje (25) sua campanha de aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19 em idosos da população em geral.
Saúde Vacinas contra covid-19 serão atualizadas contra novas variantes
qui, 09/07/2026 - 20:01
Dólar
Economia Dólar cai ao menor nível em três semanas; bolsa sobe 1,22%
qui, 09/07/2026 - 19:45
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - France v Morocco - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, U.S. - July 9, 2026 France's Kylian Mbappe celebrates scoring their first goal IMAGN IMAGES via Reuters/David Butler Ii
Esportes França é a primeira semifinalista da Copa após 2 a 0 sobre Marrocos
qui, 09/07/2026 - 19:20
Logo da Agência Brasil
Esportes Justiça mantém intervenção judicial na SAF do Vasco
qui, 09/07/2026 - 19:14
Uso de Smartphone e celular
Justiça MP pede indenização de R$ 120 milhões a Virgínia e site de bets
qui, 09/07/2026 - 18:41
Movimentação no Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek, durante paralisação dos aeronautas
Geral Crianças passam a ter assento garantido ao lado de responsável em voos
qui, 09/07/2026 - 18:31
Ver mais seta para baixo