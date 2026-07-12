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Saúde

Vivências de brasileiros na pandemia são tema de mostra em São Paulo

Exposição fica em cartaz até dia 9 de agosto
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/07/2026 - 15:02
São Paulo
09/07/2026 - São Paulo - Centro Cultural São Paulo recebeu a abertura da exposição “A Infinita Memória da Pandemia: a história da Covid-19 por todos nós, brasileiros”. Foto: CCSPOFICIAL/ Instagram
© CCSPOFICIAL/ Instagram

Depois de passar por Brasília, a exposição itinerante A Infinita Memória da Pandemia: a História da Covid-19 por Todos Nós, Brasileiros desembarcou em São Paulo. Concebida para ampliar o acesso do público ao acervo Memorial Digital da Pandemia de Covid-19, a mostra ficará em cartaz até o dia 9 de agosto no Centro Cultural São Paulo (CCSP).

O Memorial Digital é um repositório responsável por preservar as memórias da pandemia de covid-19, reunindo e organizando um amplo conjunto de registros produzidos pela sociedade brasileira ao longo da pandemia.

Já a exposição é um desdobramento desse projeto. Concebida como um projeto expográfico modular, a mostra convida o público a refletir sobre os impactos da pandemia e da preservação da memória coletiva. Para isso, utiliza instalações imersivas, relatos de pessoas, fotografias, vídeos, cartas e testemunhos, transformando os registros digitais em uma experiência sensorial e coletiva.

O objetivo é fazer o visitante pensar sobre temas como isolamento social, luto, ciência, desinformação, solidariedade e memória coletiva.

Na capital paulista, a exposição também contará com uma programação paralela que vai incluir debates e atividades educativas sobre memória, preservação digital, ciência e saúde pública. No período da tarde, entre as 15h30 e as 20h, haverá ainda uma mediação realizada em Libras.

A mostra tem entrada gratuita e pode ser visitada de terça a domingo, no Centro Cultural São Paulo. Após a temporada na capital paulista, a exposição seguirá para Fortaleza, Manaus e Porto Alegre.

Edição:
Juliana Andrade
pandemia covid-10 São Paulo Centro Cultural São Paulo
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