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Saúde

ANS suspende preventivamente reajustes e cancelamentos da Hapvida

Operadora terá de explicar medidas que podem afetar 950 mil contratos
Agência Brasil
Publicado em 20/08/2026 - 17:31
Brasília - DF
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Foto: ANS/ Divulgação
© ANS/ Divulgação

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) adotou uma medida cautelar para impedir, de forma preventiva, a aplicação de reajustes e rescisões contratuais anunciados pela operadora Hapvida Assistência Médica S.A.

A decisão foi anunciada nesta quinta-feira (20) pelo diretor-presidente da ANS, Wadih Damous. Segundo a agência, a operadora foi notificada a prestar esclarecimentos sobre o anúncio de reajustes de dois dígitos ou do cancelamento unilateral de cerca de 12% de sua carteira, o equivalente a aproximadamente 950 mil contratos.

A ANS também deverá se reunir com representantes da empresa para discutir as medidas anunciadas.

Segundo Damous, a atuação da agência busca garantir o cumprimento das normas que regulam o setor e proteger os beneficiários dos planos de saúde diante das medidas anunciadas.

“Em vista do grande número de contratos e de vidas envolvidas, essa medida tem uma aparência muito forte de seleção de risco, o que é proibido e que será apurado pela ANS. Assinamos uma medida cautelar para frear qualquer medida de rescisão ou reajuste até que os esclarecimentos sejam prestados”, afirmou.

De acordo com a ANS, a medida cautelar foi adotada de ofício, ou seja, por iniciativa da própria agência, antes da conclusão da apuração sobre o caso.

A agência informou que vai analisar os esclarecimentos apresentados pela Hapvida para verificar se as medidas anunciadas estão de acordo com as normas da saúde suplementar.

Edição:
Maiana Diniz
ANS; Hapvida; planos de saúde; saúde suplementar; reajuste; rescisão contratual; Wadih Damous; beneficiários
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