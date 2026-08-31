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Saúde

Anvisa aprova nova caneta emagrecedora à base de semaglutida

Yluméc é classificado como medicamento similar ao Ozivy, de referência
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 31/08/2026 - 14:16
Brasília
27/08/2026 - Brasília - As chamadas “ canetas emagrecedoras ” se popularizaram e movimentam uma disputa bilionária entre as farmacêuticas. Ozempic, Wegovy e Mounjaro estão entre as marcas mais conhecidas. Agora, novas opções chegam ao mercado, enquanto a retatrutida, desenvolvida pela Eli Lilly, surge como uma possível próxima geração desses medicamentos. A molécula atua em três vias hormonais e apresentou resultados expressivos nos estudos clínicos. Ainda experimental, a retatrutida não foi aprovada para uso comercial. Foto: Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro de um novo medicamento da classe dos agonistas do receptor GLP 1, popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras.

O Yluméc, produzido pela farmacêutica EMS, tem como princípio ativo a semaglutida, o mesmo do Ozempic, que teve sua patente expirada em 20 de março.

Em nota, a EMS informou que a nova caneta é indicada para o tratamento de adultos com diabetes tipo 2 e será produzida na fábrica de peptídeos localizada no complexo de Hortolândia (SP).

De acordo com o registro publicado no Diário Oficial da União, o Yluméc foi classificado como medicamento similar e tem como referência o Ozivy, caneta de semaglutida desenvolvida pela EMS e lançada em junho.

O novo medicamento será disponibilizado no formato de caneta aplicadora nas concentrações de 1,5 mililitro (ml), com quatro aplicações de 0,25 miligrama (mg) ou 0,5 mg; e de 3 ml, com quatro aplicações de 1 mg ou 2 mg.

“A partir do novo registro de semaglutida, entram agora em pauta definições estratégicas relacionadas ao planejamento comercial, preço e cronograma para o lançamento”, concluiu a EMS na nota.

Clique aqui e leia mais sobre as canetas emagrecedoras na Agência Brasil.

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Edição:
Denise Griesinger
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