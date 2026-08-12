Saúde
Anvisa proíbe fabricação e venda de 12 produtos de limpeza
Produtos não têm registro sanitário e empresas são desconhecidas
Agência Brasil
Publicado em 12/08/2026 - 17:12
Brasília
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta quarta-feira (12) a fabricação e a venda de 12 produtos de limpeza.
De acordo com a agência, os produtos não têm registro sanitário e as empresas fabricantes são de origem desconhecida e não possuem autorização. Entre os produtos proibidos estão alvejantes, tira-manchas e alguns são a base de percarbonato de sódio.
A proibição já está em vigor.
>> Veja a lista dos produtos:
- Oxypur – Quimpac
- Percarbonato de Sódio - Los Chefs
- Alvejante Natural Multiuso – nova fórmula
- Percarbonato de Sódio - Vong Home
- Boa Alvejante Percarbonato de Sódio em pó
- Percarbonato Plus – ANS Agrária
- Percarbonato de Sódio - Nativa
- Yta Clean
- Alvejante Tira Manchas – Amigos Distribuidora
- Percarbonato de Sódio - Oxigen
- Tira Manchas – FV Group
- Percarbonato Top Brilho
O espaço está aberto para manifestação das marcas.
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