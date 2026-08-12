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Saúde

Anvisa proíbe fabricação e venda de 12 produtos de limpeza

Produtos não têm registro sanitário e empresas são desconhecidas
Agência Brasil
Publicado em 12/08/2026 - 17:12
Brasília
Percarbonato de sódio. Foto Divulgação
© Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta quarta-feira (12) a fabricação e a venda de 12 produtos de limpeza. 

De acordo com a agência, os produtos não têm registro sanitário e as empresas fabricantes são de origem desconhecida e não possuem autorização. Entre os produtos proibidos estão alvejantes, tira-manchas e alguns são a base de percarbonato de sódio.

A proibição já está em vigor. 

>> Veja a lista dos produtos: 

  1. Oxypur – Quimpac 
  2. Percarbonato de Sódio - Los Chefs 
  3. Alvejante Natural Multiuso – nova fórmula 
  4. Percarbonato de Sódio - Vong Home 
  5. Boa Alvejante Percarbonato de Sódio em pó 
  6. Percarbonato Plus – ANS Agrária 
  7. Percarbonato de Sódio - Nativa 
  8. Yta Clean 
  9. Alvejante Tira Manchas – Amigos Distribuidora 
  10. Percarbonato de Sódio - Oxigen 
  11. Tira Manchas – FV Group 
  12. Percarbonato Top Brilho 

O espaço está aberto para manifestação das marcas.

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Edição:
Carolina Pimentel
Anvisa Produtos de Limpeza percarbonato de sódio alvejante tira-manchas
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