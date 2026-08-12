Anvisa proíbe fabricação e venda de 12 produtos de limpeza

Produtos não têm registro sanitário e empresas são desconhecidas

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta quarta-feira (12) a fabricação e a venda de 12 produtos de limpeza.

De acordo com a agência, os produtos não têm registro sanitário e as empresas fabricantes são de origem desconhecida e não possuem autorização. Entre os produtos proibidos estão alvejantes, tira-manchas e alguns são a base de percarbonato de sódio.

A proibição já está em vigor.

>> Veja a lista dos produtos:

Oxypur – Quimpac Percarbonato de Sódio - Los Chefs Alvejante Natural Multiuso – nova fórmula Percarbonato de Sódio - Vong Home Boa Alvejante Percarbonato de Sódio em pó Percarbonato Plus – ANS Agrária Percarbonato de Sódio - Nativa Yta Clean Alvejante Tira Manchas – Amigos Distribuidora Percarbonato de Sódio - Oxigen Tira Manchas – FV Group Percarbonato Top Brilho

O espaço está aberto para manifestação das marcas.