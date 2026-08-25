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Saúde

Lei cria Junho Vermelho para incentivar doação de sangue

Norma prevê ações de conscientização e iluminação de prédios públicos
Agência Brasil
Publicado em 25/08/2026 - 09:56
Brasília
13/06/2023 - Brasília - Dia Mundial do Doador de Sangue. Foto: Hemorio/Divulgação
© Hemorio/Divulgação

O mês de junho passará a integrar o calendário de ações de incentivo à doação de sangue. De acordo com a Lei 15.491/2026, o poder público produzirá materiais educativos e campanhas com foco no aumento dos estoques nos hemocentros do país. Outra medida prevista é a iluminação de prédios públicos na cor vermelha.

A lei estabelece ainda que a implementação das ações deverá respeitar a disponibilidade orçamentária e ocorrer de forma articulada entre União, estados, Distrito Federal e municípios.

As atividades também deverão estar alinhadas às diretrizes do Ministério da Saúde.

Segundo o texto, a campanha busca fortalecer as iniciativas de conscientização sobre a necessidade de doações regulares de sangue. 

Tais medidas são consideradas essenciais para o atendimento de pacientes em tratamentos médicos, cirurgias, emergências e outras situações que demandem transfusões.

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Edição:
Talita Cavalcante
doação de sangue Junho Vermelho Diário Oficial da União
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