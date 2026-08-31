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Saúde

Pacientes com câncer colorretal têm medicamento aprovado pela Anvisa

Fruzaqla é indicado para adultos com metástase já em tratamento
Agência Brasil
Publicado em 31/08/2026 - 13:26
Brasília
Consulta de paciente idosa com médico para doença do cólon, intestino grosso, câncer colorretal , colite ulcerativa, diverticulite, síndrome do intestino irritável, sistema digestivo e cuidados de saúde. Foto: Jo Panuwat D/ Adobe Stock
© Jo Panuwat D/ Adobe Stock

Pacientes adultos em tratamento contra o câncer colorretal metastático têm o medicamento Fruzaqla (fruquintinibe) como opção de tratamento. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro da substância nesta segunda-feira (31).

O produto é indicado ao tratamento de pacientes, entre outras situações, que já passaram por quimioterapia à base de fluoropirimidina, oxaliplatina e irinotecano.

O fruquintinibe é um medicamento que bloqueia, de forma específica, alguns receptores. Esses receptores são importantes para a ação do VEGF, substância que estimula a formação de novos vasos sanguíneos. 

O bloqueio dessa via é uma estratégia muito usada no tratamento do câncer, incluindo o tipo colorretal. Ao impedir a ação desses receptores, o novo medicamento reduz a formação de novos vasos sanguíneos que alimentam o tumor, dificultando seu crescimento. O Fruzaqla “corta o suprimento” de sangue do tumor e assim ajuda a controlar a doença. 

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Edição:
Talita Cavalcante
Anvisa Câncer Colorretal Diário Oficial da União
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