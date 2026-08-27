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Saúde

São Paulo chega a 26 casos de sarampo em 2026

Três novas infecções foram registradas na capital
Agência Brasil
Publicado em 27/08/2026 - 10:36
São Paulo
São Paulo (SP), 18/08/2026 - Posto de vacinação contra o Sarampo na Estação Metrô Tucuruvi em São Paulo. Fotos: Paulo Pinto/Agencia Brasil
© Paulo Pinto/Agencia Brasil

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo confirmou, na manhã desta quinta-feira (27), que subiu para 26 o número de casos de sarampo em 2026. Foram registradas três novas infecções na capital paulista, e as pessoas afetadas não têm histórico de vacinação.

Segundo a pasta, os pacientes são um menino e uma menina com menos de um ano de idade, além de uma mulher de 30 anos.

Entre todos os casos de sarampo no estado paulista, 23 foram registrados na capital, dois em São Bernardo do Campo e um em Guarulhos, ambas na região metropolitana da capital.

Dezenove pessoas infectadas não haviam se vacinado ou tinham esquema vacinal incompleto.

Campanha 

O governo estadual promove até o dia 1º de setembro uma campanha de vacinação da população contra o sarampo. A capital paulista, Guarulhos e São Bernardo do Campo são atendidas com a aplicação do imunizante em pessoas de 6 meses a 59 anos, independentemente do histórico vacinal.

As vacinas são ministradas gratuitamente nas unidades básicas de Saúde (UBSs).

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