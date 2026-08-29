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Saúde

Vacinação é ampliada em comunidades indígenas da Amazônia

Operação Gota começa neste domingo no Amapá e norte do Pará
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 29/08/2026 - 17:50
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Nova fase da Operação Gota beneficia 20 comunidades indígenas na Amazônia. Foto: Rafael Nascimento/MS
© Rafael Nascimento/MS

A partir deste domingo (30), uma nova fase da Operação Gota vai beneficiar 20 aldeias indígenas na Amazônia Legal.

A ação amplia o acesso à vacinação em comunidades remotas, onde as condições geográficas e de transporte demandam logística aérea para o deslocamento de equipes de saúde.

Em nota, o Ministério da Saúde informou que a operação segue até o próximo dia 6 de setembro, contemplando as comunidades atendidas pelo Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Amapá e Norte do Pará e inclui todas as doses disponíveis no Calendário Nacional de Vacinação.

A ação, realizada em parceria com a Secretaria de Saúde Indígena, com o Ministério da Defesa e com a Força Aérea Brasileira (FAB), também será levada a comunidades indígenas do Médio Rio Purus, com atividades previstas entre os dias 10 e 20 de setembro.

No primeiro semestre de 2026, a Operação Gota atendeu territórios do Alto Rio Negro, Alto Rio Juruá e Vale do Javari. Dados da pasta mostram que, ao todo, 112 aldeias foram visitadas, 13 mil doses foram aplicadas e mais de 8 mil indígenas foram imunizados.

Planejamento

Antes das missões, os DSEIs realizam levantamento de comunidades com maior dificuldade de acesso e identificam pessoas a serem atendidas. São definidos os quantitativos de vacinas, insumos e demais recursos necessários para a realização das atividades.

De acordo com o ministério, além da vacinação, as equipes da Operação Gota podem realizar outros atendimentos em saúde durante as missões, conforme necessidades identificadas em cada território, incluindo assistência médica, avaliação e acompanhamento nutricional.

 

Edição:
Denise Griesinger
vacinação Ministério da Saúde indígenas Amazônia Legal Operação Gota
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