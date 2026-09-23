logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Anvisa alerta para venda irregular de tirzepatida em pó na internet

Produto não passou por análise e oferece riscos de contaminação
Agência Brasil
Publicado em 23/09/2026 - 18:49
Brasília
Brasília (DF), 09/01//2026 - Fachada do prédio da Anvisa em Brasília. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou um alerta, nesta quarta-feira (23), sobre a oferta irregular nas redes sociais de tirzepatida em pó. A substância é um medicamento injetável que ativa o receptor de GLP-1, presente nas chamadas canetas emagrecedoras.  

No Brasil, a tirzepatida regulamentada pela Anvisa é vendida em farmácias, sendo o princípio ativo presente no Mounjaro. Também pode ser encontrada em farmácias de manipulação, desde que o paciente tenha indicação e prescrição médica. 

O órgão alerta que não é seguro manipular e utilizar medicamentos que não foram produzidos em um ambiente estéril, ou seja, livre de microorganismos como bactérias e fungos. 

“Tutorial” 

De acordo com a nota, em vídeos em formato de tutorial nas redes sociais os usuários diluem o produto e ensinam a fazer a aplicação em casa sem qualquer cuidado sanitário. A agência ressalta que o comércio ilegal desse tipo de medicamento tem sido alvo de diversas ações policiais.  

A Anvisa ressalta que, como o produto não passou por nenhuma avaliação, não é possível comprovar nem mesmo se o princípio ativo da substância está presente.  

“Além disso, não é possível comprovar sua concentração, nem a presença de impurezas e agentes contaminantes”, diz a nota.  

Riscos 

O órgão alerta que, quando uma substância é injetada no corpo, acessa o organismo diretamente e pode se transformar em uma infecção grave.  

“A crença de que misturar um produto em pó com água ou outra solução e aplicá-lo com uma seringa torna essa mistura segura oferece sérios riscos à saúde, especialmente quando não existe garantia de que o produto seja estéril”. 

O órgão chama atenção para o fato de que os contaminantes podem ser invisíveis a olho nu e, o fato de que o produto pareça limpo e esteja lacrado, não significa que seja seguro.  

Há também o risco de contaminação no preparo, por se tratar de ambiente doméstico.  

“Por essas razões, apenas produtos fabricados especificamente para uso injetável, sob rígidos controles de qualidade e esterilidade, devem ser administrados por essa via”, recomenda a Anvisa 

Peptídeo 

A Anvisa informou que, além da tirzepatida em pó, perfis nas redes sociais também divulgam e indicam o uso do CBL-514, substância com suposto potencial de redução da gordura localizada. No entanto, o peptídeo sintético ainda está em fase 2 de estudo e não tem nem registro, nem autorização para venda. 

Nessa fase, o produto ainda está sendo avaliado em ensaios clínicos para confirmar, ou não, sua segurança, eficácia e qualidade.  

“Nessas condições, não há garantias de que os benefícios esperados superem possíveis danos à saúde.”, afirma a agência.  

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ) 30/04/2024 – Trabalhadores em deslocamento de volta para casa na região da Central do Brasil. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Em 30 anos, obesidade triplica e atinge 1/4 da população adulta
Planos de Saúde
Planos de saúde terão que cobrir DIU hormonal em casos de endometriose
23/09/2026 - Boletim SUS SAÚDE YANOMAMI. Consulta médica indígena. Foto: Rafael Nascimento/MS
Expedição do SUS vai atender indígenas Yanomami em Roraima
Edição:
Aline Leal
Anvisa canetas emagrecedoras Mounjaro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 09/01//2026 - Fachada do prédio da Anvisa em Brasília. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Saúde Anvisa alerta para venda irregular de tirzepatida em pó na internet
qua, 23/09/2026 - 18:49
Eduardo Bapstista assume comando técnico do Internacional, em 23/09/2026
Esportes Internacional contrata técnico Eduardo Baptista até o fim da temporada
qua, 23/09/2026 - 18:46
Cerimônia de inauguração do eixo principal da nova ponte do Guaíba, em Porto Alegre.
Meio Ambiente Guaíba: Defesa Civil de Porto Alegre alerta para risco de inundação
qua, 23/09/2026 - 18:05
Brasília, DF 30/08/2026 - Brasília enfrenta onda de calor, tendo o dia mais quente do ano. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Meio Ambiente Estudo prevê até 13,3 mil mortes no Brasil com calor do Super El Niño
qua, 23/09/2026 - 17:59
São Paulo (SP), 19/11/2025 - Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim Bibi. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Justiça CNJ cancela R$ 4,7 bilhões em precatórios ligados ao Master
qua, 23/09/2026 - 17:26
Brasília (DF), 22/09/2026 - MP do Ceará acompanha investigações sobre morte de Isabelle Caracristi. Foto: Isabelle Caracristi/Instagram
Direitos Humanos Perícia aponta para "precipitação voluntária" de Isabelle no Ceará
qua, 23/09/2026 - 17:13
Ver mais seta para baixo