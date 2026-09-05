logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Anvisa aprova importação de remédio experimental para piloto Lito

Ele foi diagnosticado com Doença de Creutzfeldt-Jakob
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/09/2026 - 16:52
Brasília
O influenciador e especialista em aviação Lito Sousa, criador do canal Aviões e Músicas, foi diagnosticado com a Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição neurológica rara, degenerativa e de rápida progressão. Foto: lito/ Instagram
© lito/ Instagram

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a importação e o uso de uma medicação experimental para o tratamento do piloto e youtuber Lito Sousa, diagnosticado com Doença de Creutzfeldt-Jakob. A informação foi confirmada pela família via redes sociais.

Segundo a esposa de Lito, Mila Seidl, a expectativa é que a medicação chegue ao Brasil entre sete e nove dias a contar da última sexta-feira (4). “O impossível está virando realidade! Estamos prontos para receber o tratamento”, comemorou Mila no post, destacando que não houve regalias no processo.

“Vi algumas pessoas dizendo que a Anvisa abriu uma exceção rara. Não foi. Isso é um regulamento, está previsto em lei. Alguns países adotam o uso compassivo de medicação e aí você tem um trâmite legal que precisa ser cumprido. Não é algo que foi feito excepcionalmente para o Lito”, explicou a esposa do youtuber.

Mila lembrou que qualquer pessoa em situação similar pode pleitear o mesmo tipo de autorização. “Cabe à Anvisa analisar, deferir ou indeferir. A gente apresentou bastante documentação. [O processo] estava bem robusto”, completou, a citar documentos enviados pela farmacêutica e exames diversos.

“Uma das nossas missões é mostrar o caminho que famílias que passam por isso – por doenças raras, não necessariamente a nossa, mas outras – podem seguir para conseguir o uso experimental de medicamentos, a importação, a entrada em estudos”, destacou a esposa de Lito.

Ainda segundo Mila, houve um entendimento, por parte do governo brasileiro, incluindo o Ministério da Saúde e a própria Anvisa, bem como da Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos, sobre a urgência e a celeridade da causa de Lito.

“Mesmo assim, sendo muito sincera, foi muito angustiante porque esse fluxo mais rápido levou cerca de uma semana e, em uma semana, a gente perdeu algumas coisas”, disse, ao se referir ao quadro do marido. “Mas eu entendo. Eles têm que estar calçados de que estão fazendo a coisa certa. Não podem canetar, precisam apreciar.”

A doença

A comunidade científica tem, até o momento, mais perguntas e hipóteses do que certezas absolutas a respeito da Doença de Creutzfeldt-Jakob. A condição é rara, com menos de 100 casos suspeitos registrados por ano no Brasil.

A doença se instala quando formas anormais de uma proteína produzida dentro das células cerebrais, os príons, passam a se acumular, comprometendo o funcionamento do órgão. O quadro progride rapidamente com desfecho fatal.

Relacionadas
Brasília (DF), 02/09/2026 - Vacina com autorização para estudos clínicos foi totalmente desenvolvida na plataforma RNAm da Fiocruz. Foto: Bernardo Portella/Fiocruz
Fiocruz vai iniciar testes da primeira vacina RNAm contra a covid-19 
Brasília (DF), 05/09/2026 - Hospital de Amor, em Barretos Foto: Hospital de Amor/Divulgação
Hospital de Amor em Barretos inaugura ala de reabilitação oncológica
Rio de Janeiro (RJ), 30/10/2025 – Enfermaria da Maternidade Escola da UFRJ, em Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Saúde mental após perda gestacional requer atenção de profissionais
Edição:
Maria Claudia
Doença de Creutzfeldt-Jakob piloto Lito Anvisa remédio experimental
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
O influenciador e especialista em aviação Lito Sousa, criador do canal Aviões e Músicas, foi diagnosticado com a Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição neurológica rara, degenerativa e de rápida progressão. Foto: lito/ Instagram
Saúde Anvisa aprova importação de remédio experimental para piloto Lito
sab, 05/09/2026 - 16:52
Brasília (DF), 05/09/2026 - Brasil leva ouro na Copa do Mundo de paratriatlo e no parabadminton Foto: CBBD/Divulgação
Esportes Brasil leva ouro na Copa do Mundo de paratriatlo e no parabadminton
sab, 05/09/2026 - 16:40
25/07/2026 - Brasília - Bandeira LGBTQIA+ são colocadas em postes de luz para 27ª Parada LGBTQIAPN+ de Brasília, na Esplanada dos Ministérios. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Justiça Justiça condena pais a indenizar filho expulso por orientação sexual
sab, 05/09/2026 - 16:10
Rio de Janeiro (RJ), 05/09/2026 - Carlos Alberto Parreira recebe alta após 80 dias internado. Foto: Hospital Samaritano/ Divulgação
Esportes Ex-técnico da Seleção, Parreira recebe alta após 80 dias internado
sab, 05/09/2026 - 15:17
Brasília (DF), 05/09/2026 - Brasil goleia Tanzânia na estreia na Copa do Mundo sub-20 feminina. Foto: Luciana Vermell / CBF
Esportes Brasil goleia Tanzânia na estreia na Copa do Mundo sub-20 feminina
sab, 05/09/2026 - 15:14
Brasília (DF), 05/09/2026 - Hospital de Amor, em Barretos Foto: Hospital de Amor/Divulgação
Saúde Hospital de Amor em Barretos inaugura ala de reabilitação oncológica
sab, 05/09/2026 - 15:12
Ver mais seta para baixo