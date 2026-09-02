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Saúde

Anvisa interdita água mineral da marca Vitoriosa por conter coliformes

Produto não deve ser consumido ou comercializado até novos testes
Daniella Almeida – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/09/2026 - 12:21
Brasília
Brasília (DF), 02/09/2026 - Água mineral Vitoriosa. Foto: Água Vitoriosa/Divulgação
© Água Vitoriosa/Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quarta-feira (2), a interdição cautelar da água mineral sem gás da marca Vitoriosa.

Laudo emitido pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (CRF/RJ) detectou resultado insatisfatório no ensaio microbiológico, com detecção de coliformes totais em 250ml do produto.

O produto não deve ser consumido ou comercializado até que seja comprovada a sua segurança.

O produto é fabricado pela GEPF Agroindústria Ltda, localizada em Engenheiro Paulo de Frontin (RJ), com o número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ): 08.144.303/0001-90.

A Resolução 3.441/2026 que determina a interdição cautelar foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira.

Proteção da saúde

A agência reguladora esclarece que a medida preventiva e temporária tem o objetivo de proteger a saúde da população e permanecerá vigente enquanto são realizados novos testes, provas, análises ou outras providências requeridas para a investigação e a conclusão do caso.

A Agência Brasil entrou em contato com a GEPF Agroindústria Ltda. e aguarda posicionamento da empresa.

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Edição:
Denise Griesinger
Anvisa água mineral coliformes Vitoriosa
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