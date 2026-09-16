logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Anvisa proíbe caneta emagrecedora vinda do Paraguai

Medida foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/09/2026 - 10:27
Brasília
Brasília-DF, 10.11.2023, Fachada do Prédio da Agência de Vigilância Sanitária ANVISA, em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a importação, o armazenamento, a distribuição, a comercialização, a propaganda e o uso do medicamento T36, da classe de agonistas do receptor GLP 1, popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras.

A resolução da Anvisa foi publicada nesta quarta-feira (16) no Diário Oficial da União. Em nota, a agência informou que o medicamento não possui registro sanitário e não teve segurança e eficácia avaliadas no Brasil.

Site de vendas

No último dia 8, a Anvisa proibiu a comercialização de canetas emagrecedoras por meio do site www.gopharma.shop. Segundo a agência, o site anunciava medicamentos sem registro no Brasil à base de tirzepatida ou que alegavam ter como princípio ativo a retatrutida, substância ainda sem registro em nenhum país do mundo. 

Alguns dos produtos anunciados, como T.G. 15 miligramas (mg), Tirzec 15 mg e Lipoless MD 15 mg, já possuíam proibição expressa de ingresso no Brasil.  Além de proibir a comercialização, a distribuição, a importação, a propaganda e o uso dos produtos anunciados pelo site, a Anvisa determinou ainda que eles sejam apreendidos. 

“É importante esclarecer que sites em geral não podem vender medicamentos para qualquer indicação, em nenhuma hipótese. Isso não é novidade: a comercialização de medicamentos no Brasil é privativa de farmácias e drogarias regularizadas, por meio de suas lojas físicas ou sites e canais digitais oficiais”, reforçou a agência no comunicado. 

“Além da comercialização de medicamentos ser proibida fora dos ambientes e canais oficiais de farmácias e drogarias, o risco é grande: qualquer produto adquirido fora desses ambientes não tem qualquer garantia de procedência, composição ou conservação, o que compromete a qualidade, a segurança e a própria eficácia dos medicamentos”, concluiu.

 

Relacionadas
Brasília-DF, 10.11.2023, Fachada do Prédio da Agência de Vigilância Sanitária ANVISA, em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Anvisa alerta risco de deficiência de B6 com uso de carbidopa/levodopa
Brasília (DF), 09/01//2026 - Fachada do prédio da Anvisa em Brasília. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Anvisa aprova novas indicações para remédio que trata câncer de mama
São Paulo (SP), 18/08/2026 - Posto de vacinação contra o Sarampo na Estação Metrô Tucuruvi em São Paulo. Fotos: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Anvisa amplia indicação de vacina contra meningite 
Edição:
Valéria Aguiar
Anvisa caneta emagrecedora Paraguai Diário Oficial da União
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
O volante Martinelli foi chamado pelo técnico da seleção brasileira masculina, Carlo Ancelotti, para os amistosos contra Austrália e Índia, entre os dias 25 de setembro e 3 de outubro.. Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC
Esportes Ancelotti convoca Martinelli, do Fluminense, para amistosos na Ásia
qua, 16/09/2026 - 14:13
seleção brasileira feminina de futebol sub-20
Esportes Thais Lima brilha nos pênaltis e Brasil segue na Copa Feminina sub-20
qua, 16/09/2026 - 13:54
São Paulo (SP), 16/09/2026 - Alagamento em Vale do Ribeira Foto: Defesa Civil
Educação Chuvas em SP: cidades do Vale do Ribeira estão em estado de emergência
qua, 16/09/2026 - 13:28
Médicos estrangeiros e brasileiros que se graduaram em outro país, fazem a segunda etapa da edição 2017 do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituições de Educação Superior Estrangeira (Revalida).
Educação Prazo para recursos do Enamed 2026 e Revalida 2026/2 vai até quinta
qua, 16/09/2026 - 13:08
India’s Prime Minister Narendra Modi shakes hands with United Nations Secretary-General Antonio Guterres at Bharat Mandapam, the venue of BRICS Summit in New Delhi, India, September 13, 2026. India's Ministry of External Affairs/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO ARCHIVES. NO RESALES.
Internacional Brics: declaração final reforça defesa de reforma da governança global
qua, 16/09/2026 - 13:01
Edifício-sede da Procuradoria Geral da República – PGR, em Brasília. Fachada Prédio PGR. Foto: Leobark Rodrigues/Secom/MPF
Justiça Conselho Superior do MPF analisará mensagens de Vorcaro sobre Gonet
qua, 16/09/2026 - 12:22
Ver mais seta para baixo