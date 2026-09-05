logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Hospital de Amor em Barretos inaugura ala de reabilitação oncológica

Unidade é voltada a tratar sequelas do câncer e do tratamento
Pedro Rafael Vilela - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/09/2026 - 15:12
Brasília
Brasília (DF), 05/09/2026 - Hospital de Amor, em Barretos Foto: Hospital de Amor/Divulgação
© Hospital de Amor/Divulgação

Com sede em Barretos (SP), o Hospital de Amor, maior centro oncológico de atendimento 100% gratuito da América Latina, inaugurou recentemente o Diretório de Reabilitação Moderna (DREAM), que vai articular atendimentos ambulatoriais, terapias, internação e suporte cirúrgico.

A nova unidade, que aumenta a capacidade anterior, ocupa uma área de quase 8 mil metros quadrados e é voltada ao atendimento de pacientes com câncer que já são acompanhados pelo hospital que apresentam sequelas da doença ou do tratamento, como alterações de mobilidade, força, equilíbrio, cognição, comunicação, deglutição, audição ou visão, além de amputações e outras limitações funcionais.

Também são atendidos pacientes não oncológicos com deficiências ou limitações físicas, intelectuais, visuais ou auditivas, de origem congênita, adquirida, crônica ou transitória.

Em visita neste sábado (5), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, conheceram as novas instalações. A estrutura reúne ambulatórios, boxes individualizados de terapia e espaços para atendimentos médicos e multiprofissionais, além de uma unidade de internação com 18 leitos, sendo dois destinados a cuidados semi-intensivos, e assistência 24 horas.

A construção da ala de reabilitação contou com recursos da Fundação Banco do Brasil.

O diretor do hospital, Henrique Prata, afirmou que a qualidade do atendimento é superior ao setor privado.

"Esse exemplo aqui hoje não existe nem para os ricos, um centro completo como esse. Tudo é possível com a participação da sociedade e do governo", destacou.

O ministro da Saúde explicou porque que o centro foi pensado e enfatizou que a unidade vai garantir um tratamento integral aos pacientes com câncer.  

"Os profissionais e saúde e os gestores do Hospital de Amor começaram a perceber que a pessoa vencia o câncer, que já é algo tão importante, conseguia tratar do câncer, mas muitas vezes, pela medicação, pela cirurgia, pelo tratamento ou mesmo a pessoa já tinha algum tipo de deficiência e o câncer, era necessário fazer a reabilitação física, a reabilitação visual, a reabilitação auditiva", disse Padilha.  

Antigo Hospital de Câncer de Barretos, o Hospital de Amor, como atualmente é nomeado, foi inaugurado em 1962. Sua administração é feita por uma instituição privada sem fins lucrativos, liderada por Henrique Prata, filho dos fundadores, os médicos Paulo Prata e Scylla Duarte Prata.

Trata-se, portanto, de uma instituição privada filantrópica, mas que presta atendimento totalmente gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS), contando com doações da iniciativa privada, apoio da comunidade e repasses governamentais.

"Não tem nenhum país do mundo, com mais de 100 milhões de habitantes, que tem um sistema de saúde como o SUS", afirmou Lula em discurso durante a visita.

Estrutura da unidade

O centro cirúrgico do DREAM conta com duas salas para procedimentos de média e alta complexidade, com foco em oftalmologia, ortopedia, neurocirurgia e otorrinolaringologia, além de quatro leitos para recuperação pós-anestésica.

O complexo dispõe ainda de câmara de oxigenoterapia hiperbárica para o cuidado de feridas complexas, infecções e lesões associadas à radioterapia.

Na área de reabilitação, há piscina aquecida para hidroterapia, salas de cinesioterapia, academia, laboratório de movimento, ginásio poliesportivo e espaços para atividades físicas e esportes adaptados. O diretório conta também com uma casa adaptada para o treinamento de atividades da vida diária, como alimentação, autocuidado e tarefas domésticas, além de um centro hípico para a realização de equoterapia.

A estrutura inclui ainda Oficina Ortopédica para confecção, ajuste e dispensação de órteses e próteses sob medida, integrada ao processo de reabilitação. Tecnologias de reabilitação robótica, realidade virtual e gamificação complementam o atendimento e apoiam a avaliação, o tratamento e o acompanhamento da evolução funcional dos pacientes.

Entre os recursos utilizados pela reabilitação do Hospital de Amor estão o Lokomat, um exoesqueleto robótico acoplado a uma esteira, que visa a reabilitação intensiva da marcha em pacientes com dificuldades de locomoção, e o NIRVANA, tecnologia imersiva empregada na estimulação motora, cognitiva e neurossensorial.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Símbolo do Sistema Único de Saúda (SUS), no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
SUS terá três novos medicamentos para câncer de pulmão 
Consulta de paciente idosa com médico para doença do cólon, intestino grosso, câncer colorretal , colite ulcerativa, diverticulite, síndrome do intestino irritável, sistema digestivo e cuidados de saúde. Foto: Jo Panuwat D/ Adobe Stock
Pacientes com câncer colorretal têm medicamento aprovado pela Anvisa
A doutora Luciana Souza compara duas radiografias de tórax diferentes de um paciente enquanto conversa com um colega de um hospital de campanha criado para tratar pacientes que sofrem da doença de coronavírus (COVID-19) em Guarulhos, São Paulo
Diagnóstico tardio dá poucas chances de cura para o câncer de pulmão
Edição:
Carolina Pimentel
Câncer Hospital do Amor Barretos reabilitação oncológica
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
O influenciador e especialista em aviação Lito Sousa, criador do canal Aviões e Músicas, foi diagnosticado com a Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição neurológica rara, degenerativa e de rápida progressão. Foto: lito/ Instagram
Saúde Anvisa aprova importação de remédio experimental para piloto Lito
sab, 05/09/2026 - 16:52
Brasília (DF), 05/09/2026 - Brasil leva ouro na Copa do Mundo de paratriatlo e no parabadminton Foto: CBBD/Divulgação
Esportes Brasil leva ouro na Copa do Mundo de paratriatlo e no parabadminton
sab, 05/09/2026 - 16:40
25/07/2026 - Brasília - Bandeira LGBTQIA+ são colocadas em postes de luz para 27ª Parada LGBTQIAPN+ de Brasília, na Esplanada dos Ministérios. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Justiça Justiça condena pais a indenizar filho expulso por orientação sexual
sab, 05/09/2026 - 16:10
Rio de Janeiro (RJ), 05/09/2026 - Carlos Alberto Parreira recebe alta após 80 dias internado. Foto: Hospital Samaritano/ Divulgação
Esportes Ex-técnico da Seleção, Parreira recebe alta após 80 dias internado
sab, 05/09/2026 - 15:17
Brasília (DF), 05/09/2026 - Brasil goleia Tanzânia na estreia na Copa do Mundo sub-20 feminina. Foto: Luciana Vermell / CBF
Esportes Brasil goleia Tanzânia na estreia na Copa do Mundo sub-20 feminina
sab, 05/09/2026 - 15:14
Brasília (DF), 05/09/2026 - Hospital de Amor, em Barretos Foto: Hospital de Amor/Divulgação
Saúde Hospital de Amor em Barretos inaugura ala de reabilitação oncológica
sab, 05/09/2026 - 15:12
Ver mais seta para baixo