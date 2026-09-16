logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Mudanças climáticas figuram como crise de saúde pública, diz Padilha

Ministro alertou para impactos na saúde, como nos casos de dengue
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/09/2026 - 16:44
Brasília
São Paulo (SP), 22/01/2025 - Termômetro no centro de São Paulo marca temperatura alta no início da tarde. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse nesta quarta-feira (16) que os impactos das mudanças climáticas figuram como uma crise de saúde pública no Brasil e no mundo. Durante coletiva de imprensa, ele avaliou como urgente a necessidade de adaptação dos sistemas de saúde para enfrentar a questão.

Padilha destacou que a Organização Mundial da Saúde (OMS) prevê uma em cada quatro mortes registradas globalmente como relacionada, de alguma forma, às mudanças climáticas. Ele lembrou que o Reino Unido, por exemplo, já registra a presença do mosquito Aedes aegypti, vetor tipicamente presente em países tropicais como o Brasil.

O ministro citou ainda o aumento da temperatura média como um dos fatores que podem favorecer a expansão do mosquito transmissor da dengue no Sul do país, inclusive no Rio Grande do Sul, onde quase não havia casos da doença, além do aumento de doenças crônicas, incluindo doenças cardiovasculares, causado pelas ondas de calor extremo.

Questionado sobre a preparação da pasta para eventos climáticos como o que causou as graves inundações em Porto Alegre e em boa parte do território gaúcho, em 2024, Padilha avaliou que o país está mais bem preparado atualmente do que estava à época em que as chuvas devastaram o estado.

“Mas todo cuidado é pouco”, avaliou.

Ele destacou a necessidade de manutenção do estado de alerta e de vigilância, não apenas no Sul, mas em todas as regiões do país. Dados da pasta indicam que, em 2026, os efeitos do El Niño devem ser sentidos de forma mais intensa no Brasil já a partir deste mês.

“Atingimos um El Niño muito forte, com a posiblidade de termos o mais forte da série histórica”, alertou o secretário-executivo adjunto do ministério, Nilton Pereira, citando que os efeitos registrados no país devem durar, pelo menos, até março de 2027.

Relacionadas
Brasília (DF), 18/06/2026 – EL NIÑO NO OCEANO. Ilustração Nottus/Divulgação
Probabilidade do El Niño ser muito forte passa de 90%
São Paulo (SP), 30/03/2023 - Agentes de vigilância em saúde fiscalizam e orientam moradores sobre focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, em Perdizes. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
El Niño pode aumentar casos de chikungunya e dengue no Brasil
Chuvas deixam mais de mil pessoas fora de casa e mantêm alerta máximo no Rio Grande do Sul
Rio recebe base da Força Nacional do SUS para enfrentar El Niño
Edição:
Amanda Cieglinski
El Niño saúde Mudanças Climáticas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 16/09/2026 - Filme cearense
Cultura Filme Feito Pipa é escolhido para representar Brasil no Oscar 2027
qua, 16/09/2026 - 17:04
Brasília (DF), 16/09/2026 - Medicação Polilaminina. Foto: Cristália/Arquivo/Divulgação
Saúde Testes clínicos fase 1 da polilaminina começam este mês
qua, 16/09/2026 - 16:50
São Paulo (SP), 22/01/2025 - Termômetro no centro de São Paulo marca temperatura alta no início da tarde. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Saúde Mudanças climáticas figuram como crise de saúde pública, diz Padilha
qua, 16/09/2026 - 16:44
28/05/2026 - Pré-sal da Bacia de Santos -Esta é a P-67, uma unidade gigante do tipo FPSO (sistema flutuante de produção, armazenamento e transferência) que opera no pré-sal da Bacia de Santos. Com impressionantes 353 mil toneladas, 288 metros de comprimento, 54 metros de largura e 31 metros de altura, essa estrutura colossal tem capacidade para processar diariamente até 150 mil barris de petróleo e comprimir até 6 milhões de m³ de gás natural. Mostrar o cotidiano, a segurança e a dedicação dos profissionais que trabalham embarcados nessa superestrutura é uma forma de valorizar quem constrói a nossa história todos os dias. Como parte ativa do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, a Petrobras reafirma o compromisso de construir um ambiente de trabalho mais inclusivo e representativo, quebrando barreiras históricas no setor offshore e impulsionando a equidade tanto em terra quanto mar afora. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Petrobras tem maior margem de lucro entre grandes petroleiras mundiais
qua, 16/09/2026 - 16:41
Brasília (DF), 16/09/2026 - Cartaz do documentário Educação e Ciência. Cartaz Educação e Ciência
Educação Andes lança documentário sobre a importância da educação e ciência
qua, 16/09/2026 - 15:50
Fotos de pessoas desaparecidas em parede do lado de fora do Hospital Universitário de Tribhuvan, em Katmandu, Nepal 16 de setembro de 2026 REUTERS/Navesh Chitrakar
Internacional Milhares ainda estão desaparecidos no Nepal semanas após enchente
qua, 16/09/2026 - 15:45
Ver mais seta para baixo