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Saúde

Reportagem da Agência Brasil fica em 3º lugar no Prêmio Radar Saúde

Matéria aborda o planejamento para combater surtos no Brasil
Agência Brasil
Publicado em 30/09/2026 - 18:39
São Paulo
Nurses of Emergency Rescue Service (SAMU) prepare to transport a patient from an emergency health center to a hospital during the spread of the coronavirus disease (COVID-19) in Santo Andre, Sao Paulo State, Brazil, May 12, 2020. REUTERS/Rahel Patrasso
© RAHEL PATRASSO

A Agência Brasil conquistou o terceiro lugar no Prêmio Radar Saúde 2026, promovido pelo Instituto Todos Pela Saúde, com a matéria Brasil deverá ter centro para enfrentamento de emergências em saúde, de autoria da jornalista Elaine Patrícia Cruz.

A reportagem mostrou o planejamento governamental na criação de infraestruturas para o combate rápido a surtos e crises sanitárias em território nacional.

Foram inscritas 16 reportagens produzidas por jornalistas que participaram do 1º Treinamento em Vigilância e Saúde Pública, ministrado para profissionais de imprensa. Os vencedores foram divulgados nesta quarta-feira (30).

Em primeiro lugar ficou a reportagem O que o ebola no Congo revela sobre a próxima emergência global, do Nexo Jornal.

O segundo colocado foi o Portal Dráuzio Varella, com a matéria O SUS está preparado para a próxima pandemia?.

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Edição:
Sabrina Craide
Instituto Todos Pela Saúde EBC Agência Brasil prêmio de jornalismo
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