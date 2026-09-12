logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Retinopatia diabética: entenda condição ocular causada pelo diabetes

Pacientes devem consultar oftalmologista uma vez por ano
Paula Laboissière - Enviada especial*
Publicado em 12/09/2026 - 11:49
Salvador
Curitiba (PR), 27/08/2025 - Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) realiza exame para miopia. Foto: CBO/Divulgação
© CBO/Divulgação

Já se sabe que o diabetes causa alterações nos vasos sanguíneos que podem resultar em problemas de circulação. O que poucos sabem é que, quando essa situação acomete especificamente a retina, o quadro, se não for diagnosticado e controlado precocemente, pode levar a complicações oculares importantes e até mesmo à cegueira. 

Apesar de pouco conhecida pela população em geral, a retinopatia diabética é uma das complicações mais comuns associadas ao diabetes. Por esse motivo, além do controle dos índice de glicemia, a orientação do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) é que pacientes diabéticos consultem regularmente um oftalmologista - preferencialmente uma vez ao ano. 

“O diabetes é uma doença que agride os vasos sanguíneos. E, assim como ele agride os vasos do organismo em geral, também agride os vasos que estão na retina. Por esse motivo, o controle do diabetes é extremamente importante para os olhos”, explicou a presidente do CBO, Maria Auxiliadora Frazão. 

Em entrevista à Agência Brasil, o coordenador do departamento de Saúde Ocular da Sociedade Brasileira de Diabetes, Fernando Malerbi, lembrou que o Siabetes é uma doença crônica que afeta praticamente o organismo inteiro. “Alguns órgãos são mais afetados que outros. E essa parte do olho, a retina, é um desses órgãos mais sensíveis a esse tipo de alteração”. 

Malerbi reforçou que a preocupação com danos à visão ou mesmo com a cegueira, como consequência da retinopatia diabética, só valem para quadros de diabetes que não estão sendo controlados e não para todos os pacientes diagnosticados com diabetes.

“A perda da visão não é uma sentença pra quem tem diabetes. O paciente pode sim ter uma vida saudável”. 

“O problema acontece quando a pessoa não sabe que tem ou não sabe se cuidar. É quando as complicações podem acontecer. E a retinopatia diabética é uma das alterações mais temidas porque mexe com a nossa visão”, explicou o médico. 

O exame que detecta a retinopatia diabética é conhecido como exame de fundo de olho e exige a dilatação da pupila. “A retina é um tecido muito frágil e bastante vascularizado. O diabetes também causa danos na parte neural da retina, algo que que a gente consegue detectar com exames específicos. Se o quadro estiver presente e não for tratado adequadamente, a pessoa pode ter prejuízo da visão. Mas, na fase inicial, a gente consegue reverter”. 

As orientações para pacientes diabéticos, como forma de prevenir a retinopatia diabética, incluem manter um peso adequado, alimentar-se corretamente, praticar atividade física e fazer a prevenção primária. A depender do caso, as consultas com oftalmologista podem ser ainda menos espaçadas - gestantes que já eram diabéticas antes da gravidez, por exemplo, devem ser examinadas a cada três meses.

*A repórter viajou a convite do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO).

 

Relacionadas
Brasília (DF), 20/09/2024 - Olhos de criança. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Baixa visão na infância: especialista alerta para diagnóstico precoce
Curitiba (PR), 27/08/2025 - Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) realiza exame para miopia. Foto: CBO/Divulgação
Saiba qual é a rotina ideal de consultas para cuidar da visão
Edição:
Valéria Aguiar
retinopatia diabética CBO glicemia Oftalmologista
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Geral Desabamento de prédio em construção deixa dois mortos em São Paulo
sab, 12/09/2026 - 11:59
Curitiba (PR), 27/08/2025 - Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) realiza exame para miopia. Foto: CBO/Divulgação
Saúde Retinopatia diabética: entenda condição ocular causada pelo diabetes
sab, 12/09/2026 - 11:49
Brasília (DF), 11/09/2025 - O senador Flávio Bolsonaro, fala com jornalistas em frente do condomínio onde seu pai, ex presidente Jair Bolsonaro cumpri prisão domiciliar. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Justiça PF aponta cobranças de Flávio a Vorcaro por filme Dark Horse
sab, 12/09/2026 - 11:48
São Paulo (SP), 04/11/2025 - Pessoas participam de ato anual em homenagem a Carlos Marighella. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Direitos Humanos Reconhecimento da culpa do Estado na morte de Marighella faz 30 anos
sab, 12/09/2026 - 11:28
Brasília (DF), 10/09/2026 - Fachada do banco Caixa Econômica com portas fechadas e faixas com indicativo de greve. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Economia Bancários rejeitam proposta da Caixa e mantêm greve nacional
sab, 12/09/2026 - 10:36
Brasília (DF), 18/06/2026 - Ministro Gilmar Mendes fala durante sessão plenária do STF. Foto: Antônio Augusto/STF
Justiça Gilmar reforça a Fachin pedido de acesso integral a celular de Vorcaro
sab, 12/09/2026 - 10:13
Ver mais seta para baixo