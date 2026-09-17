Rio amplia vacinação contra a covid-19 para idosos e trabalhadores

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio ampliou a vacinação atualizada contra a cepa LP.8.1 da covid-19 para trabalhadores da saúde e pessoas com comorbidades, como diabetes mellitus, síndrome de Down e doenças renal e neurológicas crônicas.

Para os idosos com mais de 60 anos, que já estavam sendo vacinados na etapa anterior, a vacina segue disponível, assim como para gestantes e puérperas, pessoas imunocomprometidas e pacientes com deficiência permanente.

A vacina é segura e a única forma de prevenção para reduzir o risco de internação e mortalidade pela doença. Para se vacinar, é preciso comparecer a uma unidade de saúde com documento de identidade e, se disponível, a caderneta de vacinação.

Comorbidades

As comorbidades contempladas pela vacinação atualizada contra a covid-19 são: pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente ou em estágios avançados, insuficiência cardíaca, cardiopatias de diferentes tipos (isquêmicas, valvares, congênitas em adultos, miocardiopatias e pericardiopatias)

A vacinação também abrange as doenças da aorta e grandes vasos, arritmias cardíacas, portadores de próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados, distrofias musculares, hemoglobinopatias e disfunções esplênicas graves, obesidade mórbida, síndrome de Down e outras trissomias, e doença hepática crônica. Os critérios completos de enquadramento seguem a classificação técnica do Ministério da Saúde.

O imunizante covid-19 LP.8.1 para adultos está disponível em todas as 242 unidades de Atenção Primária (clínicas da família e centros municipais de saúde) do município e nas unidades do Super Centro Carioca de Vacinação em Botafogo (aberta todos os dias, das 8h às 22h).

Na zona oeste, os idosos podem se vacinar no ParkShopping Campo Grande, seguindo o horário de funcionamento do shopping e também na zona norte, no Shopping Nova América, em Del Castilho.