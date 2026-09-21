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Saúde

Santo André, no ABC Paulista, começa a vacinar bebês contra o sarampo

Medida foi tomada após registro de caso da doença no município
Matheus Crobelatti*
Publicado em 21/09/2026 - 14:18
São Paulo
São Paulo (SP), 18/08/2026 - Posto de vacinação contra o Sarampo na Estação Metrô Tucuruvi em São Paulo. Fotos: Paulo Pinto/Agencia Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Bebês de 6 a 11 meses e 29 dias que vivem em Santo André, no ABC Paulista, passam a receber a dose zero da vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola.

A estratégia foi adotada visando expandir a imunização dos bebês em meio ao risco de contágio. A medida foi implementada logo após o registro de um caso de sarampo na cidade.

A vacina reforça a proteção em uma faixa etária altamente suscetível a infecções e agravamentos da doença. O procedimento também contribui para impedir que mais indivíduos sejam infectados.

A dose não substitui as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação, disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS) para pessoas de 12 meses a 59 anos.

Até o momento, o estado de São Paulo contabiliza 36 casos confirmados de sarampo este ano. A maioria das ocorrências concentra-se na capital paulista (32 casos), enquanto São Bernardo do Campo registrou dois, Guarulhos confirmou um e Santo André teve um registro identificado.

*Estagiário sob supervisão de Odair Braz Junior

 

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Edição:
Juliana Andrade
Santo André sarampo vacinação
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