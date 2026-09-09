São Paulo confirma dois novos casos de sarampo

Pacientes são crianças com menos de dois anos de idade

Dois novos casos de sarampo na capital foram confirmados hoje (09) pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Os dois casos se referem a crianças com menos de dois anos de idade.

Com as duas confirmações, o estado paulista já soma 30 casos da doença somente neste ano. Desse total, 22 pessoas não tinham sido vacinadas contra o sarampo ou apresentavam esquema vacinal incompleto.

Por causa do aumento de casos, em agosto foi realizada uma campanha ampla de vacinação em Guarulhos e São Bernardo do Campo, cidades que concentraram as notificações da doença. Segundo a secretaria, mais de 2,5 milhões de doses da vacina chegaram a ser aplicadas no estado paulista somente no mês de agosto.

Diante do cenário epidemiológico, a secretaria recomendou que a população paulista continue se vacinando contra a doença. A orientação é que a população do estado procure a unidade de saúde mais próxima de sua residência para verificar a situação vacinal e atualizar a imunização.

Segundo a secretaria, a vacinação contra o sarampo é indicada para:

Crianças

Aos 12 meses: primeira dose da vacina contra o sarampo

Aos 15 meses: segunda dose da vacina contra o sarampo

Pessoas de 15 meses a 29 anos

Devem ter duas doses da vacina contra o sarampo registradas, com intervalo mínimo de 30 dias entre elas.

Pessoas de 30 a 59 anos

Devem ter pelo menos uma dose da vacina contra o sarampo registrada na caderneta.

Trabalhadores da saúde

Devem ter duas doses da vacina, independentemente da idade.

Dose zero para bebês

A dose zero da vacina tríplice viral continua sendo aplicada em crianças de 6 meses a 11 meses e 29 dias que moram nos municípios de São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo. A dose zero também pode ser indicada para crianças dessa faixa etária que tiveram contato com pessoas com suspeita ou confirmação de sarampo, conforme avaliação das equipes de vigilância.

A dose zero não substitui as doses previstas no calendário. Mesmo que seja vacinada antes de completar 1 ano, a criança deverá receber normalmente a primeira dose aos 12 meses e a segunda aos 15 meses.