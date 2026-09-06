São Paulo tem mais de 58 mil casos de dengue desde o início do ano

Estado já soma 42 óbitos pela doença; há 30 mortes em investigação

Autoridades de saúde confirmaram 58.683 casos de dengue em todo o estado de São Paulo, desde o início deste ano. Também foram contabilizados 42 óbitos, número que pode crescer, pois há 30 mortes sob investigação.

De acordo com a Secretaria da Saúde, 57.402 foram classificados como casos de dengue, 1.180 como de dengue com sinais de alarme e 101 de dengue grave.

O quadro com sinais de alarme inclui vômito, dor abdominal, sangramento de mucosas e outros sintomas, enquanto o de dengue grave é configurado quando há choque ou desconforto respiratório, sangramento grave ou comprometimento severo de órgãos.

Até o momento, mais de 297 mil suspeitas da doença foram descartadas e 7.256 restam em análise, elaborada com exames ou com critérios clínico-epidemiológicos pendentes.

Taubaté é o município com maior quantidade de mortes decorrentes da doença. Lá faleceram sete pacientes com idade entre 10 anos e 79 anos e quatro com mais de 80 anos.

Medidas de controle

Questionada sobre as medidas de controle da arbovirose no estado, a Secretaria da Saúde disse manter acompanhamento ininterrupto e atenção especial no intervalo de outubro a maio, quando há mais transmissões.

A pasta destacou o lançamento, no mês passado, do Plano Estadual de Preparação e Resposta em Saúde para o Fenômeno El Niño, que adapta ações diante do provável aumento no número de casos de dengue.

No pacote de providências, estão a identificação de regiões prioritárias, o fortalecimento das salas de situação e o apoio aos municípios na organização da vigilância e da rede de atendimento.

Segundo a secretaria, também são constantemente checados os estoques de medicamentos e insumos, ao mesmo tempo que os municípios são provocados a atualizar seus planos locais de contingência.

"Conforme a evolução do cenário, a capacidade de atendimento poderá ser ampliada temporariamente. Desde 2024, o Governo de São Paulo repassou mais de R$ 1,5 bilhão aos 645 municípios por meio do IGM SUS Paulista para fortalecer a Atenção Primária. O enfrentamento das arboviroses urbanas está entre os critérios considerados pelo programa", ressaltou a secretaria em nota enviada à Agência Brasil.



