logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

São Paulo tem quatro novos casos de sarampo; total chega a 36 este ano

Vacinação está disponível em todo o estado
Matheus Crobelatti* - Estagiário da Agência Brasil
Publicado em 15/09/2026 - 16:43
São Paulo
Pessoa com sintomas de sarampo. Foto: OMS
© OMS

A Secretaria de Saúde do estado de São Paulo confirmou, nesta terça-feira (15), quatro novos casos de sarampo, elevando o total de registros da doença para 36 ao longo de 2026. 

Dos novos pacientes diagnosticados, três são moradores da capital paulista. Foram infectados duas crianças menores de dois anos, que estavam com o esquema de imunização incompleto, e uma mulher de 24 anos com histórico de vacinação.

O quarto caso ocorreu no ABC Paulista. O paciente é um homem de 36 anos residente em Santo André, que também tinha registro da vacinação.

A capital paulista concentra 88% das infecções registradas no estado. O balanço atualizado aponta 32 casos na capital, dois casos em São Bernardo do Campo e um caso em Guarulhos e Santo André.

A baixa adesão à vacinação traz preocupação às autoridades sanitárias. Dos 36 casos identificados, 26 envolvem pessoas sem histórico vacinal ou com o esquema contra o sarampo incompleto.

Monitoramento e transmissão

De acordo com a secretaria, foram registrados dois casos importados de sarampo nos meses de março e abril. Após 12 semanas sem nenhum registro de contágio, esse tipo de ocorrência foi declarada encerrada.

Em relação às demais notificações entre junho e agosto, já foram mapeadas os locais de transmissão, que estão sob monitoramento do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo (CVE-SP) em parceria com as vigilâncias dos municípios.

As equipes de saúde realizam investigações epidemiológicas, identificam e monitoram as pessoas que tiveram contato com os pacientes e aplicam a vacina de bloqueio sempre que necessário.

Prevenção gratuita

A vacinação é a principal e mais segura forma de prevenção contra a doença. A vacina tríplice viral protege, além do sarampo, contra a caxumba e a rubéola.

É oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e pode ser encontrada nos postos de saúde dos 645 municípios paulistas.

>> Veja quem deve tomar a vacina:

Crianças

  • 12 meses: primeira dose 
  • 15 meses: segunda dose

15 meses a 29 anos

  • Devem tomar as duas doses da vacina com intervalo mínimo de 30 dias entre elas.

30 a 59 anos

  • Devem ter pelo menos uma dose da vacina registrada na caderneta.

Trabalhadores da saúde

  • Devem ter duas doses da vacina, independentemente da idade.

Dose zero para bebês

  • Aplicada em crianças de 6 meses a 11 meses e 29 dias nos municípios de São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo.
  • A dose zero pode ser indicada para crianças dessa faixa etária que tiveram contato com pessoas com suspeita ou confirmação de sarampo, conforme avaliação das equipes de vigilância. 
  • A dose zero não substitui as previstas no calendário. Mesmo que seja vacinada antes de completar 1 ano, a criança deverá receber normalmente a primeira dose aos 12 meses e a segunda aos 15 meses.

* Estagiário sob supervisão de Odair Braz

 

Relacionadas
Pessoa com sintomas de sarampo. Foto: OMS
Amazonas confirma três casos de sarampo; outros dois são investigados
Edição:
Carolina Pimentel
sarampo São Paulo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 15/09/2026 - Ministro Paulo Gonet durante sessão do STF. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça Paulo Gonet nega proximidade com Daniel Vorcaro
ter, 15/09/2026 - 18:33
Brasília (DF) 29/02/2024 Senador, Marcelo Castro, durante coletiva após reunião de líderes do senado onde apresentou a sua proposta do novo Código Eleitoral. - microfones, entrevista, coletiva, jornalistas - Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Política Em carta aos candidatos, Fenaj pede valorização dos jornalistas
ter, 15/09/2026 - 18:20
Brasília (DF), 15/09/2026 - Ministro Flávio Dino durante sessão do STF. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça Flávio Dino pede vista de julgamento sobre Moraes e Mendonça
ter, 15/09/2026 - 18:05
Brasília (DF), 15/09/2026 - Ministro Gilmar Mendes durante sessão do STF. Foto: Alejandro Zambrana/STF
Justiça Mendonça acompanha Fachin e vota por julgamento separado de Moraes
ter, 15/09/2026 - 17:37
Brasília (DF), 15/09/2026 - Ministro Cristiano Zanin durante sessão do STF. Foto: Gustavo Moreno/STF
Justiça Zanin: não dá para investigar Moraes sem julgar atos de Mendonça
ter, 15/09/2026 - 17:25
Brasília (DF), 15/09/2026 - Sessão plenária extraordinária do STF. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça Moraes defende que seu julgamento seja em conjunto com o de Mendonça
ter, 15/09/2026 - 17:22
Ver mais seta para baixo