logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Segurança do paciente: veja como reduzir riscos de doenças crônicas

Para a OMS, o enfrentamento dessas enfermidades é prioridade global
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/09/2026 - 15:28
Brasília
Exame da curva glicêmica e utilização de monitor de glicemia
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

Com o tema Cuidado seguro para doenças não transmissíveis, o Dia Mundial da Segurança do Paciente, lembrado nesta quinta-feira (17), chama a atenção para a segurança em saúde, desde a prevenção e o diagnóstico até o tratamento, a reabilitação, os cuidados paliativos e o autocuidado.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que as doenças não transmissíveis, também conhecidas como doenças crônicas, figuram atualmente como uma das principais preocupações em saúde, já que afetam bilhões de pessoas em todo o mundo e são responsáveis por 74% das mortes no planeta.

Entenda

Doenças não transmissíveis são condições de longa duração – como doenças cardiovasculares, cânceres, diabetes e doenças respiratórias crônicas — que podem afetar pessoas de todas as idades e frequentemente exigem cuidado e acompanhamento contínuos ao longo da vida.

Para a OMS, o enfrentamento dessas enfermidades é uma prioridade global, refletida na declaração política das Nações Unidas sobre doenças não transmissíveis e saúde mental, que preconiza o fortalecimento da prevenção e do manejo de longo prazo, com destaque para o acesso a cuidados seguros e de qualidade0.

Cuidados

Em nota, o Ministério da Saúde no Brasil destacou que participar das decisões e entender o plano de cuidado contribuem para a segurança do paciente. A pasta orienta que, durante o atendimento, o próprio paciente ou um familiar pergunte sobre o objetivo do tratamento, sobre o uso de medicamentos, sobre reações que exigem atenção, sobre quando será necessário retornar e sobre onde buscar ajuda em caso de piora.

“Se alguma informação não estiver clara, é importante pedir que o profissional explique novamente, em linguagem simples”, reforçou a pasta.

A recomendação é que, sempre que possível, o paciente compareça ao atendimento acompanhado de alguém de confiança, sobretudo quando houver dificuldade para compreender ou lembrar orientações. “Anotar as principais informações recebidas ajuda a manter a continuidade do cuidado”.

Acompanhamento contínuo

O acompanhamento regular, de acordo com o ministério, permite avaliar a evolução da condição de saúde, ajustar o tratamento quando necessário e organizar o cuidado entre os diferentes serviços.

Em caso de piora repentina ou situação de emergência, a orientação é buscar atendimento imediatamente ou acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência pelo telefone 192.

 

Relacionadas
Exame da curva glicêmica e utilização de monitor de glicemia
OCDE: geração atual vive mais, mas com múltiplas doenças crônicas
Rio de Janeiro (RJ), 13/04/2024 – População participa do dia D de vacinação contra a gripe, na Praça Afonso Pena, na Tijuca, zona norte da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Doenças crônicas agravam infecções respiratórias em idosos, diz estudo
Canetas para aplicação de insulina,exame da curva glicêmica
Incidência de doenças crônicas é 50% maior entre pretos que em brancos
Edição:
Valéria Aguiar
segurança paciente reduzir doenças crônicas Ministério da Saúde
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 10/09/2026 - Fachada do banco Caixa Econômica com portas fechadas e faixas com indicativo de greve. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Economia Trabalhadores da Caixa decidem na próxima semana sobre fim da greve
qui, 17/09/2026 - 16:25
Brasília (DF), 15/09/2026 - Ministro Flávio Dino durante sessão do STF. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça Dino manda PF investigar relação de Vorcaro com cemitérios em SP
qui, 17/09/2026 - 15:45
Brasília (DF), 14/05/2026 - Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, dono do antigo Banco Master,central no gerenciamento do grupo denominado A Turma, apontado pela Polícia Federal (PF) como milícia pessoal do ex-banqueiro. Foto: Henrique Vorcaro,/Facebook
Justiça Defesa de pai de Vorcaro cita impasse no STF e pede soltura
qui, 17/09/2026 - 15:32
Exame da curva glicêmica e utilização de monitor de glicemia
Saúde Segurança do paciente: veja como reduzir riscos de doenças crônicas
qui, 17/09/2026 - 15:28
Rio de Janeiro (RJ)24/09/2024 – A cantora Leci Brandão participa do programa Samba na Gamboa, da TV Brasil, apresentado por Teresa Cristina. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Cultura Aos 82 anos, Leci Brandão é indicada ao Grammy Latino
qui, 17/09/2026 - 15:06
Inteligência Artificial - Ciência, Tecnologia; Pesquisa. Foto: Rawpick/Freepick
Internacional Brasil no Mundo debate disputa entre EUA e China pela liderança em IA
qui, 17/09/2026 - 14:44
Ver mais seta para baixo