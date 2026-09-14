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Saúde

SUS amplia cobertura da vacina Pneumo 20 para maiores de 85 anos

Imunizante protege contra 20 sorotipos da bactéria que causa pneumonia
Iara Balduino - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 14/09/2026 - 18:06
Brasília
Dia D de Vacinação contra a Influenza (gripe).
© Wilson Dias/Agência Brasil

Idosos com 85 anos ou mais já podem se vacinar com a pneumocócica 20 pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O imunizante começou a ser distribuído este mês pelo Ministério da Saúde e a meta é vacinar pelo menos 90% do público alvo.

A pneumocócica 20-valente conjugada (pneumo 20) protege contra 20 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, causadora de infecções como pneumonia e meningite. Essas infecções costumam ser mais graves em pessoas idosas, por causa do processo natural de envelhecimento do sistema imunológico. 

Segundo o Ministério da Saúde, em 2025, a taxa de hospitalizações por pneumonia em pessoas com mais de 80 anos foi de 2.902,7 por 100 mil. A taxa de mortalidade foi de 743,1 por 100 mil.

Vacinação em crianças

Em junho deste ano, o SUS já havia incorporado a pneumo 20 no Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de 5 anos. Desde então, mais de 1 milhão de crianças foram imunizadas. 

Serviço

Para vacinar é preciso levar documento de identidade que comprove a idade. Não é necessária prescrição médica.

 

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Edição:
Sabrina Craide
SUS vacina imunização Pneumo 20 Ministério da Saúde
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