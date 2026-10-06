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Saúde

Anvisa libera fabricação de produtos de limpeza da Unilever

Inspeção constatou as correções das não conformidades
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 06/10/2026 - 11:53
Brasília
A Anvisa alerta a população sobre o uso e o armazenamento adequados dos chamados saneantes domissanitários
© Divulgação: Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou, nesta terça-feira (6), a fabricação de todos os produtos de limpeza na unidade Unilever em Vinhedo, São Paulo.  

A medida foi tomada após nova inspeção sanitária, realizada no período de 29 de setembro a 1º de outubro, e que, segundo a Anvisa, verificou a correção das não conformidades registradas no mês de agosto.

Entenda

Uma inspeção realizada pela Anvisa, em conjunto com o Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e a Vigilância Sanitária do Município de Vinhedo, entre os dias 24 e 28 de agosto, identificou falhas nas Boas Práticas de Fabricação (BPF) na unidade.

Em nota, a agência detalhou que as BPF são requisitos que as empresas devem cumprir para assegurar que a produção conte com sistemas de controle de qualidade adequados. 

À época, uma resolução suspendeu preventivamente a produção de saneantes na unidade.

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Edição:
Fernando Fraga
Anvisa saneantes Unilever
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