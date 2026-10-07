Cremerj promove campanha de doação de sangue em parceria com Hemorio

O Conselho Estadual de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj) promove nesta quarta-feira, (7) campanha de doação de sangue. A ação ocorre, das 10h às 15h, na sede do Cremerj, na Praia de Botafogo, zona sul, em parceria com o Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti (Hemorio).

Com as novas regras que entraram em vigor no dia 2 deste mês em todo o país, doadores regulares poderão continuar doando sangue mesmo após completarem 70 anos. Não há mais uma idade máxima para quem tem o hábito de doar.

“Sabemos o quanto a doação de sangue é importante para a assistência eficiente dos nossos pacientes. A doação de sangue salva vidas e estamos juntos com o Hemorio nessa causa”, explica o presidente do Cremerj, Antônio Braga.

Números

Cada doação salva até quatro vidas por meio da produção de hemocomponentes, usados para diferentes finalidades. O Hemorio abastece cerca de 100 unidades em todo o estado e precisa receber aproximadamente 400 doadores por dia.

No ano passado, foram coletadas 96 mil bolsas de sangue. Este ano, o número soma 63,3 mil bolsas até agora.

A nova política reduz ainda o tempo de espera para que pessoas temporariamente impedidas voltem a doar. Para quem passou por endoscopia ou usou anabolizantes sem prescrição médica, por exemplo, o prazo cai de seis para quatro meses.

No caso de tatuagem, maquiagem definitiva e procedimentos estéticos, como aplicação de botox, preenchimento e microagulhamento, a doação poderá ocorrer após sete dias, desde que os procedimentos tenham sido feitos em local que cumpra as normas de segurança. Quando essa avaliação não for possível, o prazo será de quatro meses.

Algumas das novas regras de biossegurança estabelecidas por portaria do Ministério da Saúde já haviam sido adotadas pelo Hemorio. É o caso da testagem para malária, que se torna obrigatória para todo o Brasil a partir de outubro, e da identificação dos hemocomponentes com um código de barras.

Serviço

Quem for doar não precisa estar em jejum. Deve apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas anteriores à doação e não consumir bebidas alcoólicas 12 horas antes. Gestantes, mulheres em período de amamentação e usuários de drogas não podem doar sangue.

Mais informações podem ser obtidas nas redes sociais do Hemorio ou pelo Disque-Sangue, no número 0800 282 0708, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 7h às 17h.