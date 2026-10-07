logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Cremerj promove campanha de doação de sangue em parceria com Hemorio

Hemorio abastece cerca de 100 unidades em todo o estado
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 07/10/2026 - 08:36
Rio de Janeiro
Campanha de doação de sangue no Instituto Estadual de Hematologia do Rio de Janeiro - Hemorio
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O Conselho Estadual de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj) promove nesta quarta-feira, (7) campanha de doação de sangue. A ação ocorre, das 10h às 15h, na sede do Cremerj, na Praia de Botafogo, zona sul, em parceria com o Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti (Hemorio).  

Com as novas regras que entraram em vigor no dia 2 deste mês em todo o país, doadores regulares poderão continuar doando sangue mesmo após completarem 70 anos. Não há mais uma idade máxima para quem tem o hábito de doar. 

“Sabemos o quanto a doação de sangue é importante para a assistência eficiente dos nossos pacientes. A doação de sangue salva vidas e estamos juntos com o Hemorio nessa causa”, explica o presidente do Cremerj, Antônio Braga.

Números

Cada doação salva até quatro vidas por meio da produção de hemocomponentes, usados para diferentes finalidades. O Hemorio abastece cerca de 100 unidades em todo o estado e precisa receber aproximadamente 400 doadores por dia. 

No ano passado, foram coletadas 96 mil bolsas de sangue. Este ano, o número soma 63,3 mil bolsas até agora.

A nova política reduz ainda o tempo de espera para que pessoas temporariamente impedidas voltem a doar. Para quem passou por endoscopia ou usou anabolizantes sem prescrição médica, por exemplo, o prazo cai de seis para quatro meses.

No caso de tatuagem, maquiagem definitiva e procedimentos estéticos, como aplicação de botox, preenchimento e microagulhamento, a doação poderá ocorrer após sete dias, desde que os procedimentos tenham sido feitos em local que cumpra as normas de segurança. Quando essa avaliação não for possível, o prazo será de quatro meses. 

Algumas das novas regras de biossegurança estabelecidas por portaria do Ministério da Saúde já haviam sido adotadas pelo Hemorio. É o caso da testagem para malária, que se torna obrigatória para todo o Brasil a partir de outubro, e da identificação dos hemocomponentes com um código de barras. 

Serviço

Quem for doar não precisa estar em jejum. Deve apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas anteriores à doação e não consumir bebidas alcoólicas 12 horas antes. Gestantes, mulheres em período de amamentação e usuários de drogas não podem doar sangue.

Mais informações podem ser obtidas nas redes sociais do Hemorio ou pelo Disque-Sangue, no número 0800 282 0708, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 7h às 17h.

Relacionadas
DOAÇÃO DE SANGUE
Portaria libera doação de sangue de pessoas com mais de 70 anos
Pessoas participam de campanha de doação de sangue.
Fundação Pró-Sangue alerta para baixo estoque e faz apelo a doadores
13/06/2023 - Brasília - Dia Mundial do Doador de Sangue. Foto: Hemorio/Divulgação
Lei cria Junho Vermelho para incentivar doação de sangue
Edição:
Talita Cavalcante
Rio de Janeiro Cremerj Hemorio Doação de Sangue
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 02/09/2026 – Floresta Amazônica conservada em Caracaraí (RR) - Floresta Amazônica conservada em Caracaraí Foto: Fabíola Sinimbú/Agência Brasil
Meio Ambiente Congresso terá sete em cada dez parlamentares contra agenda ambiental
qua, 07/10/2026 - 10:56
07/10/2026 - Parque Estadual dos Pireneus (PEP) . Foto: Goias.gov.br/Divulgação
Meio Ambiente Goiás passa a ter mosaico de áreas protegidas na Serra dos Pireneus
qua, 07/10/2026 - 09:36
Brasília (DF), 18/08/2026 - Arte Agenda dos Presidenciáveis. Arte EBC
Política Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (7)
qua, 07/10/2026 - 09:35
Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel ganham Nobel de Fisiologia ou Medicina de 2026 5 de outubro de 2026 Agência de Notícias TT/Pontus Lundahl/via REUTERS
Internacional Nobel de Química vai para descoberta de imagem espelhada de moléculas
qua, 07/10/2026 - 09:21
obesidade infantil
Saúde OMS lança guia para enfrentar obesidade em crianças e adolescentes
qua, 07/10/2026 - 09:11
Brasília (DF), 07/10/2026 - 4° Festival de Cinema Colombiano. Fotograma do filme: Garras de oro (1926). Arte 4° Festival de Cinema Colombiano/Divulgação
Cultura Festival de Cinema Colombiano começa nesta quarta em São Paulo
qua, 07/10/2026 - 08:52
Ver mais seta para baixo