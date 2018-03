Conselho do PPI inclui mais 31 projetos; 24 são de energia

O leilão dos 24 lotes de linhas de transmissão está previsto para junhoArquivo/Agência Brasil

Em reunião ocorrida na tarde desta segunda-feira (19), o Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) incluiu mais 31 novos projetos. Agora são 175 projetos no âmbito do programa, dos quais 70 j[a foram entregues. Dos novos projetos, quase todos pertencem ao setor de energia: serão 24 novos lotes de linhas de transmissão.

Esses novos lotes serão leiloados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o que, segundo o governo, gerará mais de R$ 8 bilhões de investimentos em 19 estados: Rio Grande do Sul; Rio de Janeiro; São Paulo; Goiás; Minas Gerais; Amazonas; Tocantins; Pará; Roraima,;Maranhão; Bahia; Sergipe; Alagoas; Ceará; Pernambuco; Paraíba; Piauí e Rio Grande do Norte. O leilão será em junho.

O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, espera investimentos de cerca de R$ 9 bilhões nas linhas de transmissão. “Foi autorizada a inclusão do leilão de 24 lotes de linha de transmissão. Se todos os lotes forem bidados [receberem ofertas], estamos prevendo novos investimentos de R$ 9 bi [bilhões] e aproximadamente 19 mil empregos diretos. Deve dar, no total, 4 mil quilômetros de extensão, se todos forem bidados.”

Além desses, sete projetos foram considerados qualificados para integrar o PP,; todos da área de logística, com a concessão de sete terminais portuários. São três terminais de combustíveis no Porto de Cabedelo, na Paraíba, dois terminais de granéis líquidos no Porto de Santos, em São Paulo, e dois terminais no Porto de Suape, em Pernambuco – um de contêineres e um de veículos.

Eletrobras

Na reunião, o conselho também definiu as competências da Eletrobras e do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no processo de desestatização da estatal de energia elétrica. O Ministério do Meio Ambiente participa fazendo a governança de todo o processo. Com isso, o BNDES fará estudos econômico-financeiros e a Eletrobras, que também tem estudos privativos a fazer, deverá fazê-lo.