Procon-SP encontra diferença de até 91% nos preços de ovos de Páscoa

Pesquisa feita pela Fundação Procon-SP encontrou variação de até 91,4% nos produtos específicos para a Páscoa., como bolos, caixas de bombons, ovos e tabletes de chocolate de diversas marcas, tipos e modelos. A maior diferença encontrada entre os ovos foi de 91,24%, em um ovo de 150g, com o maior preço de R$ 42,99 e o menor, R$ 22,48.

Nos preços dos bombons, a maior diferença encontrada foi de 117,22%, em caixas avelã 185g e cereja195g, que custavam R$ 12,99 em um estabelecimento e R$ 5,98 em outro. A maior variação nos tabletes de chocolate foi de 78,35% e nos bolos de páscoa de 57,24%. O levantamento foi feito nos dias 9, 12 e 13 de março em dez estabelecimentos distribuídos pelas cinco regiões de São Paulo e comparou o preço de 172 itens.

A pesquisa estabeleceu o valor médio do quilo, tomando como base o valor médio dos produtos pesquisados em 2018. O o quilo do ovo de Páscoa com brinquedos custa em média R$ 289,90; já o quilo do ovo sem brinquedos custa R$ 144,52; o quilo do bombom custa em média R$ 111,02; o do tablete, R$ 44,77 e o do bolo, R$ 34,78.

Na comparação dos produtos comuns entre as pesquisas de 2018 e 2017 efetuadas no município de São Paulo, constatou-se que houve, em média, acréscimo nos bolos de Páscoa de 1,12%, nos bombons de 3,12% e nos ovos de Páscoa de 4,84%. Apenas os tabletes de chocolate tiveram decréscimo no preço médio, de -4,25%.