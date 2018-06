Programa busca investidores em desenvolvimento tecnológico

Foi lançada hoje (29) a chamada para empresas que queiram investir em desenvolvimento tecnológico a partir do programa TechD. A inciativa é uma parceria da Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro (Softex) com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). A previsão é que sejam investidos R$ 18 milhões em 30 projetos.

Na primeira etapa do programa, foram assinadas parcerias com 29 instituições com capacidade de desenvolvimento tecnológico. As pesquisas serão focadas em quatro eixos: internet das coisas; saúde; energia e mobilidade. Agora na segunda fase, foi aberto o convite, a partir de um edital, para empresas que tenham interesse em investir ou consumir essas novas tecnologias.

Em seguida, será feita uma chamada pública para que startups ou pesquisadores proponham soluções ou projetos para serem validadas pelo mercado. Essas propostas serão desenvolvidas a partir das necessidades das grandes empresas parceiras do programa, para a partir daí serem apresentadas para outros potenciais interessados no Brasil e no exterior.

A inciativa busca aproximar os empreendedores dos pesquisadores e o fortalecimento do desenvolvimento de tecnologia nacional. Os recursos serão aportados tanto pela Softex, como pelas empresas parceiras e consumidoras das soluções desenvolvidas.