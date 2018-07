Dólar abre a semana em alta de 0,68%, cotado a R$ 3,8912

O dólar abriu a semana em alta de 0,68% na manhã de hoje (2), cotado a R$ 3,8912 para venda. O Banco Central (BC) informou no fechamento do mercado na semana passada que continuará atuando para manter a liquidez da moeda norte-americana, realizando leilões extraordinários de swaps cambiais (venda futura do dólar) e leilões de linha (venda com compromisso de recompra).

O dólar fechou o primeiro semestre do ano valorizado em 16,99%, influenciado pelo cenário externo pessimista com a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China; o aumento da taxa de juros anunciado pelo Federal Reserve (FED), o banco central norte-americano, e o cenário eleitoral interno.

O Ibovespa, índice da B3 (bolsa de valores de São Paulo), abriu o primeiro pregão do segundo semestre em baixa de 0,97%, com 72.059 pontos às 10h22.

Ações de grandes companhias também apresentavam queda, com os papéis preferenciais da Petrobras (-1,16%) e Vale (-1.71%).