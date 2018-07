Ferrovia que liga RJ e ES vai entrar em programa de concessões

A Secretaria-Geral da Presidência informou (4), por meio de nota, que o governo vai incluir a ferrovia EF-118, que liga os estados do Rio e Espírito Santo, no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). Segundo o comunicado, será realizada nos próximos dias uma reunião extraordinária do Conselho do PPI para qualificar a estrada de ferro, a partir das diretrizes do Plano Nacional de Logística.

O plano foi aprovado na 7ª reunião do Conselho do PPI, realizada na -feira (2), no Palácio do Planalto. Após a reunião, também foi anunciada a inclusão de mais 14 empreendimentos no programa de concessões do governo federal.

Em novembro do ano passado, os governadores do Rio, Luiz Fernando Pezão, e do Espírito Santo, Paulo Hartung, reuniram-se, em Porto do Açu, localizado em São João da Barra, no Norte fluminense, em busca de apoio do governo federal para a construção da EF-118 entre os dois estados.

Ferrovia Norte-Sul

Ainda segundo a nota, devido à importância da Ferrovia Norte-Sul, cuja licitação do Tramo Sul ocorrerá no segundo semestre deste ano, será desenvolvido o projeto de engenharia do Tramo Norte, que ligará Açailândia ao Porto de Vila do Conde, em Barcarena, no Pará. “Este passo é fundamental para a viabilização de uma futura concessão, que permitirá o acesso a mais um importante porto da Região Norte”, diz a Secretaria-Geral. “Desta forma, o governo federal reforça o compromisso de priorizar o aumento da participação do modo ferroviário na matriz de transportes brasileira”.