Fórum reúne empresários do Brasil e Vietnã em São Paulo

Empresários do Brasil e do Vietnã se encontraram nesta terça-feira (3) no Fórum de Comércio e Investimento Vietnã e Brasil, na Associação Comercial de São Paulo (ACSP). O evento, organizado pelo São Paulo Chamber of Commerce, órgão de comércio exterior da ACSP, e pelo Governo da República Socialista do Vietnã, teve a presença do vice-primeiro ministro vietnamita H.E. Vuong Dinh Hue e de representantes de grandes empresas vietnamitas, de vários setores, em busca de parcerias para importação, exportação e investimento direto.

Para o presidente da ACSP, o fórum representou uma oportunidade para estreitar os laços comerciais entre os dois países. “O Vietnã é um dos principais parceiros comerciais do Brasil na Ásia. As empresas brasileiras têm uma interessante janela de oportunidade, este fórum traz ótima oportunidade de negócios bilaterais em diversas áreas, já que o Vietnã torna-se, definitivamente, um dos principais centros asiáticos com capacidade de atrair o comércio internacional com os empresários de São Paulo”.

Representando o Ministério das Relações Exteriores, a embaixadora Débora Vainer Barenboim-Salej destacou o potencial de crescimento entre os dois países e sua relação política. “Brasil e Vietnã possuem afinidades em relação aos temas globais. Queremos uma ordem internacional equilibrada, baseada no direito e aberta aos interesses dos países em desenvolvimento, queremos que tensões e conflitos sejam resolvidos por negociação de maneira pacífica. A elevação nos últimos dez anos do fluxo de comércio bilateral ilustra o rápido desenvolvimento e o grande potencial de nossas relações. Nosso intercâmbio saltou de US$ 29 milhões em 2001 para US$ 4 bilhões em 2017, seu melhor resultado histórico”.

O vice-primeiro ministro do Vietnã, Vuong Dinh Hue, ressaltou o encontro ocorrido nesta segunda-feira (2) com o presidente Michel Temer. “Nós já fizemos um encontro bem-sucedido com o presidente, o que mostra que Vietnã e Brasil têm uma parceria muita boa, celebraremos ano que vem 30 anos de relações. Esse novo acordo link 1 vai abrir caminho entre os dois países. O Vietnã tornou-se o melhor ambiente competitivo da Ásia”.

Em tom de descontração, o vice-primeiro ministro do Vietnã disse que até o momento acertou todos os placares para o Brasil na Copa do Mundo, inclusive do jogo desta segunda-feira (2). Para ele, assim como o jogador Neymar, o Brasil vai superar a recessão. “Por essa razão, digo que o Brasil passou por uma recessão, mas acredito que vai crescer de novo. O Vietnã vai criar condições favoráveis para unir empresários brasileiros e vietnamitas”.

Durante o painel, os empresários brasileiros e vietnamitas tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas quanto aos trâmites e oportunidades comerciais entre os dois países, além de conhecer o perfil das empresas participantes e estreitar relações comerciais.