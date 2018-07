OCDE e FAO: produção agrícola mundial deve crescer 20% em dez anos

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) estimam que a produção mundial de produtos agrícolas e pesqueiros cresça 20% na próxima década. O aumento será ainda maior nas regiões em desenvolvimento, como a África Subsaariana, Ásia Meridional e Oriental, Meio Oriente e Norte da África. Movimento oposto deve ocorrer nos países desenvolvidos.

A projeção está no estudo “Perspectiva Agrícola da OCDE-FAO 2018-2027”, divulgado (3), que traz uma análise detalhada sobre as expectativas para os próximos dez anos a partir do que ocorreu na última década.

Espera-se um forte crescimento da produção em regiões em desenvolvimento com um crescimento populacional mais rápido, incluindo a África Subsaariana, o sul e o leste da Ásia e o Oriente Médio e Norte da África.