Ibovespa volta a bater recorde e dólar cai

O Ibovespa, o principal índice de desempenho das ações negociadas na B3, antiga BM&F Bovespa, voltou hoje (23) a bater mais um recorde. O indicador encerrou o dia aos 96.558 pontos, 1,53% superior ao fechamento de ontem. O recorde anterior do índice era 96.096 pontos, atingido na última sexta-feira (18).

Entre as ações que fazem parte do Ibovespa, as que mais valorizaram hoje foram Kroton (7,33%), Engie Brasil (5,42%), e Sid Nacional (5,41%). As que mais perderam valor foram Ambev (-2,05), Cielo (-1,83%) e Usiminas (-0,41%). As ações mais negociadas foram as da Petrobras, que tiveram alta de 1,19%, e as do Itaú Unibanco (0,67%).

O dólar comercial fechou o dia em queda de 1,11%, cotado a R$ 3,76. O Euro também desvalorizou e chegou a R$ 4,28, queda de 1,09%.

