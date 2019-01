Petrobras: governo indica Nivio Ziviani para Conselho de Administração

Por Cristina Indio do Brasil – Repórter da Agência Brasil Rio de Janeiro

O professor Nivio Ziviani foi indicado pelo governo federal para exercer o cargo de membro do Conselho de Administração da Petrobras. A companhia recebeu a comunicação de seu acionista controlador e agora a indicação passará pelos procedimentos internos de governança corporativa, incluindo análises de conformidade e integridade necessárias ao processo sucessório da estatal.

A primeira etapa é a apreciação pelo Comitê de Indicação, Remuneração e Sucessão do Conselho de Administração, depois segue para o Conselho de Administração e, então, será submetida à Assembleia Geral de Acionistas.

De a acordo com a Petrobras, Ziviani é graduado em engenharia mecânica pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com mestrado em informática pela PUC-RJ e PhD em ciência da computação pela Universidade de Waterloo (Canadá). A nota da companhia informa que o professor é especialista em tecnologia da informação, sendo “destacado acadêmico e empreendedor”.

Ziviani publicou vários livros sobre algoritmos e mais de 120 artigos em periódicos acadêmicos e conferências. Foi professor titular do Departamento de Ciência da Computação da UFMG, sendo professor emérito desde 2005 e membro titular da Academia Brasileira de Ciências desde 2007. Entre os prêmios e honrarias, que recebeu ao longo da carreira, está a Ordem Nacional do Mérito Científico, nas classes de Comendador (2007) e Grã Cruz (2018).

“A indicação do professor Ziviani para o Conselho de Administração da Petrobras é consistente com a ênfase dada à tecnologia da informação no processo de mudança transformacional para a maximização da geração de valor para os acionistas e o Brasil”, informou a nota da Petrobras.

